Prva ženska žirantka oddaje Slovenija ima talent je Alya!

Alya je ime, ki ga slovensko občinstvo zelo dobro pozna. Energična, vedno nasmejana in karizmatična glasbenica je lani praznovala 25 let kariere, v kateri je ustvarila številne uspešnice, med njimi Fluid, A veš in Tvoja , ki jih poznajo generacije poslušalcev.

Nastopala je na številnih odrih doma in v tujini. Leta 2015 je pela na otvoritvi Svetovnega prvenstva v rokometu v Katarju, istega leta pa poskrbela tudi za nenavaden glasbeni podvig, skupaj z legendarnim glasbenikom Massimom Savićem je izvedla koncert kar v potniškem letalu več kot 4000 metrov nad tlemi.

Zdaj jo čaka čisto nova vloga, vloga žirantke v najbolj priljubljeni oddaji pri nas.

"Povabila sem bila zelo vesela, saj že vrsto let delam z mladimi. Imam tudi svojo glasbeno šolo, kjer mladim predajamo vse svoje znanje in jim dajemo možnost, da postanejo profesionalci. Zato bom z največjim veseljem del top ekipe, ki bo iskala nove talente in jim odpirala poti," se veseli Alya.