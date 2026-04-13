Prva ženska žirantka oddaje Slovenija ima talent je Alya!

Ljubljana, 13. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Alya

Nova sezona oddaje Slovenija ima talent dobiva novo energijo – in novo žirantko. Na žirantski stolček prihaja priljubljena pevka Alya, ki se bo v novi sezoni za žirantsko mizo pridružila Borutu Pahorju.

Alya je ime, ki ga slovensko občinstvo zelo dobro pozna. Energična, vedno nasmejana in karizmatična glasbenica je lani praznovala 25 let kariere, v kateri je ustvarila številne uspešnice, med njimi Fluid, A veš in Tvoja, ki jih poznajo generacije poslušalcev.

Alya je nova žirantka Slovenija ima talent.
Alya je nova žirantka Slovenija ima talent.
FOTO: POP TV

Nastopala je na številnih odrih doma in v tujini. Leta 2015 je pela na otvoritvi Svetovnega prvenstva v rokometu v Katarju, istega leta pa poskrbela tudi za nenavaden glasbeni podvig, skupaj z legendarnim glasbenikom Massimom Savićem je izvedla koncert kar v potniškem letalu več kot 4000 metrov nad tlemi.

Zdaj jo čaka čisto nova vloga, vloga žirantke v najbolj priljubljeni oddaji pri nas.

"Povabila sem bila zelo vesela, saj že vrsto let delam z mladimi. Imam tudi svojo glasbeno šolo, kjer mladim predajamo vse svoje znanje in jim dajemo možnost, da postanejo profesionalci. Zato bom z največjim veseljem del top ekipe, ki bo iskala nove talente in jim odpirala poti," se veseli Alya.

Iz zabave zraste nekaj najlepšega

Dodaja, da si želi, da bi se čim več ljudi opogumilo in stopilo na veliki oder. "Prijavite se za zabavo, ker iz zabave vedno zraste nekaj najlepšega, včasih celo zmaga!"

Tistim, ki jih morda skrbi nastop pred žirijo, pa sporoča: "Vsi se zelo veselimo in obljubljamo, da bomo prijazni, zanimivi in zabavni. Brez strahu, ne grizemo, sicer smo pa vsi nekoč bili na začetku."

Preberi še Borut Pahor je novi žirant Slovenija ima talent

Pri ocenjevanju bo pozorna predvsem na tisto posebno iskro. "Iščem nekaj, kar zažari drugače. Nekaj, kar ima karakter in edinstvenost," pravi Alya.

Nova sezona oddaje Slovenija ima talent bo tako prinesla precej novosti. Na odru bomo spremljali tudi nov voditeljski par – to bosta Melani Mekicar in Sašo Stare. Kdo pa bo poleg Alye in Boruta Pahorja še sedel v žiriji, bo POP TV razkril kmalu. Do takrat pa velja povabilo vsem talentom: prijave za novo, 11. sezono so odprte še do konca aprila.

bibaleze
Portal
To je največji test potrpežljivosti, če imate otroke
Nosečnost po tednih: kaj se dogaja v drugem trimesečju?
Nosečnost po tednih: kaj se dogaja v drugem trimesečju?
To je eno najbolj zdravih živil za zajtrk
To je eno najbolj zdravih živil za zajtrk
Zakaj je dobro, da otroci kolesarijo?
Zakaj je dobro, da otroci kolesarijo?
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Regres 2026: od 1.481,88 do skoraj 2.800 evrov. Zakaj tolikšne razlike?
Zakaj vsi govorijo o teh 12 slovenskih izdelkih?
Zakaj vsi govorijo o teh 12 slovenskih izdelkih?
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost Flannan Isles: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
voyo
Portal
Kmetija
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Sanjski moški
Sanjski moški
