Prvi šolski dan: risanke, s katerimi bo šola prava pustolovščina

Prav zato so risanke, v katerih tudi risani junaki hodijo v šolo, odlična izbira za začetek novega šolskega leta. Otrokom pokažejo, da se lahko v šoli zgodi marsikaj: izgubljena torba, šolska predstava, prvi test, zmaj v učilnici ali celo dinozaver med klopmi. Na VOYO čakajo risanke, ki prvi šolski dan spremenijo v veselo pustolovščino.

Maša in medved FOTO: VOYO

Maša bi šla v šolo kar takoj!

V epizodi Maša in medved: Prvi šolski dan (1. sezona, 11. del) se začne šola, Maša pa bi strašansko rada sedla v klop. Težava? Za šolo je še premajhna. A Maša ne bi bila Maša, če bi kar tako odnehala. Da ne bi bila žalostna, ji medved zgradi prav posebno šolo samo zanjo. To je popolna epizoda za otroke, ki se šole veselijo še bolj kot nove peresnice. Maša pokaže, da je učenje lahko igra, učilnica pa prostor, kjer se lahko zgodi marsikaj smešnega.

Tačke na patrulji rešijo šolski dan

Prvi šolski dan zna biti naporen. To dobro ve Aleks iz epizode Tačke na patrulji: Kužki rešijo šolski dan (1. sezona, 16. del), saj izgubi šolsko torbo. Na srečo so tu Riki in patruljni kužki, ki mu pomagajo, da ne bi zamudil šolskega avtobusa. V drugi šolski dogodivščini, Kužki rešijo šolski avtobus (3. sezona, 12. del), pa se zaplete še bolj. Šolskemu avtobusu zaradi raztresenih banan počijo vse štiri gume, zato morajo kužki hitro najti rešitev. Če kdo zna rešiti šolsko zmedo, so to zagotovo pogumni kužki.

Dinosterji imajo v šoli čisto pravi kaos

Kaj se zgodi, če se v šoli pojavi mladiček brahiozavra? V epizodi Dinoster: Kaos v šoli (2. sezona, 2. del) se zgodi točno to in seveda nastane prava zmeda. Dinosterji poleg drznih reševalnih akcij hodijo tudi v šolo, a ko se med klopmi znajde dinozaver, navaden šolski dan postane vse prej kot navaden.

Dinoster FOTO: VOYO

V epizodi Velociraptor Roddy gre v šolo (1. sezona, 11. del) pa Lucio malega velociraptorja vzame celo v šolo in nato še na misijo. Roddy se izkaže za posebnega spremljevalca, ki Dinosterjem celo reši življenje. Za male ljubitelje dinozavrov je to šola, v katero bi šel vsak dan. No, vsaj če bi učitelj dovolil, da velociraptor med poukom čepi pod mizo.

Pujsa Pepa pokaže, da je šola lahko tudi oder

Šola niso samo zvezki, črke in številke. Včasih je šola tudi gledališče! V epizodi Pujsa Pepa: Šolska igra (1. sezona, 52. del) Pepina igralna skupina pripravlja predstavo. Pepa bo igrala Rdečo kapico, prijatelji vadijo svoje vloge, starši pa so na koncu zelo ponosni. To je prikupna izbira za male nastopače, ki radi pojejo, plešejo, govorijo na glas ali doma pripravljajo predstavo za plišaste igrače. Šola je lahko tudi kraj, kjer otrok pokaže domišljijo in pogum.

Heidi FOTO: VOYO

Heidi in prvi šolski izzivi

V risanki Heidi šola ni vedno preprosta, je pa polna srca. V epizodi Šola na domu (1. sezona, 18. del) se mora Heidi naučiti brati, pri tem pa ji pomaga Klara. Ko učitelj dekleti loči, sta obe razočarani, a zgodba lepo pokaže, kako pomembni so prijatelji, spodbuda in potrpežljivost. V epizodi Šolski test (1. sezona, 31. del) pa se pokaže, da so testi lahko izziv. Peter ima možnost osvojiti nagrado, a se stvari zapletejo, ko izginejo koze. Heidi ugotovi, da šola včasih ni samo v učilnici, prava lekcija se lahko začne tudi na pašniku.

Dora v šoli najde zmaja!

Če kdo misli, da je šola dolgočasna, še ni srečal Dore. V epizodah Dora in prijatelji: Zmaj v šoli, 1. del in Zmaj v šoli, 2. del (1. sezona, 14. in 15. del) Dora, Pablo in Naja raziskujejo stari del šole, kjer naletijo na nekaj povsem nepričakovanega – zmaja! Dora se takoj odloči, da bo pomagala mlademu zmajčku in ga varno vrnila na Zmajski otok. To je prava šolska pustolovščina za otroke, ki imajo radi skrivnosti, čarobna bitja in naloge, pri katerih je treba uporabiti pogum, pamet in prijaznost.

Super krila FOTO: VOYO

Super krila in šola sredi Himalaje

V epizodi Super krila: Himalajska hodeča šola (8. sezona, 12. del) Jan in Martin odletita v vasico v Himalaji, kjer deklico Baršo čaka prvi šolski dan. A novozapadli sneg ji zapre pot do šole. Barša je žalostna, ker se boji, da bo zamudila, Martin pa poišče super rešitev. Ta epizoda otrokom lepo pokaže, da šola ni povsod enaka. Nekateri otroci gredo do nje peš, drugi z avtobusom, tretji pa morajo premagati sneg, gore in ovire. A želja po učenju je povsod enako velika.

Dinomesto: ko se šola preseli med dinozavre

Tudi v Dinomestu šolske dogodivščine niso nikoli čisto običajne. V epizodi Šola preživetja ( 2. sezona, 12. del) oči Zaver Rokca in Tinko odpelje na samotni otok, kjer si želi aktivnih počitnic in prave družinske pustolovščine. Tudi počitnice se lahko spremenijo v pravo malo šolo preživetja. V epizodi Šolski junak (2. sezona, 22. del) pa Tinka v šolo pripelje Rokca in Buja, ki jo s svojimi norčijami spravljata v zadrego. Ko ju pošlje v šolsko klet, da bi imela mir, jo kmalu začne gristi slaba vest. Največ se naučimo takrat, ko naredimo napako in jo poskušamo popraviti.

Šola ni strašna, če imaš prave risane prijatelje

Prvi šolski dan je lahko velik korak. Nova učilnica, nova učiteljica, novi zvezki, mogoče celo novi prijatelji. A risanke s šolsko tematiko otrokom pomagajo razumeti, da so trema, radovednost in malo zmede čisto običajni. Včasih se izgubi torba. Včasih je treba nastopiti na odru. Včasih pride test. Včasih pa se v šoli pojavi zmaj ali dinozaver. Pomembno je, da otrok vidi, da se vsaka težava lahko reši, še zlasti s pomočjo prijateljev.

Zakaj so risanke s tematiko o šoli dobra izbira?

Ker otroku šolo približajo na igriv, topel in zabaven način. Namesto da bi bila šola nekaj resnega in strašnega, postane prostor dogodivščin, prijateljstva in novih odkritij. Risanke otrokom pokažejo, da je v redu, če jih je malo strah, da je lepo pomagati drugim in da je vsak šolski dan lahko začetek nove zgodbe. Za starše pa so takšne risanke prijetna izbira, ker otroka nežno pripravijo na šolski ritem. Brez pridiganja, brez dolgih razlag in brez dolgčasa. Samo z zabavnimi junaki, ki znajo tudi najbolj običajen šolski dan spremeniti v nekaj posebnega.

Kje gledati risanke na prvi šolski dan?

Robocar Poli: Varno v prometu FOTO: VOYO

Risanke s šolsko vsebino so dostopne na VOYO. Otroci lahko skočijo v šolske dogodivščine z Mašo, Pepo, Tačkami na patrulji, Heidi, Doro, Super krili, Dinosterji in drugimi junaki, ki dokazujejo, da je šola lahko polna smeha, prijateljstva in presenečenj. V risanki Robocar Poli: Gasilski junaki (epizoda Požar v šoli) se nauči, kako se obnašati v primeru požara v šoli, v risanki Robocar Poli: Varno v prometu (epizoda Varnost na šolskem območju) pa glede varnosti na šolskem območju. Tudi malčke simpatične družine morskih psov v risanki Sharksonovi čaka šola (epizodi Zdaj pa hitro v šolo, Spet danes v šolo vsi gremo). Pobrskaj po risankah na VOYO in najdi še več risanih junakov, ki jih, tako kot tebe, čaka šola. Naj bo prvi šolski dan vesel, pogumen in risankasto zabaven.

Zdaj si na vrsti ti, da se pridružiš pisani druščini v razredu risank!



