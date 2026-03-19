Pustolovski filmi na VOYO - odkrivanje sveta iz domačega kavča

Pustolovščina je ena tistih filmskih izkušenj, ki združuje vse generacije – otroke, starše in ljubitelje epskih zgodb. Pustolovski filmi so okno v svet, ki ga morda nikoli ne bomo obiskali. Eksotični pragozd, starodavne civilizacije, divji zahod, severne pokrajine, oceani, puščave – vse to lahko doživimo brez potnega lista. Film nam omogoči, da se za dve uri preselimo v popolnoma drug svet, kjer je vse mogoče.

Pustolovski filmi so eden redkih žanrov, ki ga lahko gledajo otroci, starši in stari starši, vsak pa v zgodbi najde nekaj zase. Otroci uživajo v akciji in humorju, odrasli v zgodbah in likih, starejši pa v nostalgiji in sporočilih. Pustolovščina je žanr, ki povezuje!

Napravili smo manjši izbor predlogov za ogled, širši izbor pustolovskih filmov pa najdeš na VOYO. VOLK IN LEV (Le Loup Et Le Lion), 2021 Igralci: Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Derek Johns Na otočku v osrčju kanadske divjine 20-letna Alma reši volčjega mladiča in izgubljenega levčka. Volka poimenuje Mozart, leva pa Sanjač, oba skupaj pa v Almini oskrbi odraščata kot brata. Vse bi bilo idilično, če ne bi bil lev namenjen cirkusu, volk pa znanstveniku, ki želi ohraniti redko polarno vrsto. A ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled. Bo Almi uspelo obdržati živalska prijatelja in ju zaščititi? DELFIN BREZ MATERE (Dolphin Kick), 2019 Igralci: Axle McCoy, Tyler Jade Nixon, Travis McCoy, Alexis Louder Delfin brez matere je družinski film o prijateljstvu delfina in dečka, ki se sooča z izgubo matere. Po njeni smrti je desetletni Luke izgubil strast do vsega, tudi do plavanja. Med počitnicami na tropskem otoku se Luke spoprijatelji z igrivim delfinom. Ta posebna vez mu pomaga premagati žalost zaradi materine izgube in znova najti pogum, da se poda v vodo ter ponovno zaživi.

IZGUBLJENO MESTO (Lost City), 2022 Igralci: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt Zabavna zgodba nas popelje v džunglo, kjer se ugrabljena pisateljica skupaj z manekenom z naslovnic znajde na neverjetni pustolovščini. Gre za uspešno pisateljico Loretto Sage in čednega manekena Alana, ki se nehote znajdeta na srhljivi dogodivščini v džungli, ki se izkaže za bolj čudno od vsakršne fikcije, ko jo ugrabi ekscentrični milijarder v iskanju zaklada starodavnega izgubljenega mesta iz Lorettinega romana. THELMA IN LOUISE (Thelma and Louise), 1991 Igralci: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Brad Pitt Louise in Thelma sta najboljši prijateljici, ki se odločita konec tedna preživeti izven ustaljenega življenja. Ko v obcestni krčmi Thelmo poskuša posiliti nesramen tip, jo v zadnjem hipu reši Louise, ki nasilneža ustreli. Punci hočeta zbežati v Mehiko in na veliko uživati svobodo, vendar življenje nikoli več ne bo, kot je bilo. Legendarna pustolovščina je prejela oskarja za najboljši izvirni scenarij.

OTROCI DIVJEGA ZAHODA (Buffalo Kids), 2024 Mary in Tom sta irski siroti, ki leta 1886 s čezoceanko prispeta v New York, da bi tam poiskala svojo družino. Tam pa najprej spoznata izjemnega novega prijatelja, ki jima za vedno spremeni življenje. Na nevarni in novih odkritij polni pustolovščini naletijo na zvite zlobneže, presenetljive zaveznike, nepričakovane junake in nepredstavljive dogodivščine. Pospremite jih na dolgi poti čez ameriško prerijo! SIVI KAMION RDEČE BARVE (Sivi kamion crvene boje), 2004 Igralci: Aleksandra Balmazović, Bogdan Diklić, Boris Milivojević, Dragan Bjelogrlić Beograd, poletje 1991, razpad Jugoslavije. Barvno slepi Ratko, ki je obseden s tovornjaki, pride iz zapora. Ko spet ukrade tovornjak, ne ve, da je v njem skrito orožje. Suzana je noseča in odločena, da dneve do splava preživi na morju. Med štopanjem ji ustavi Ratko. Sta iz dveh različnih svetov, vendar se kljub temu zbližata. Čeprav sta vsak po svoje odštekana, sta v resnici edina še trezna glede na ljudi, ki jih srečujeta.

SEVERNJAK (Northman), 2022 Igralci: Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe Akcijska avantura spremlja zgodbo vikinškega princa Amletha, ki si prizadeva maščevati umor svojega očeta. Potem ko stric njegovega očeta brutalno umori ter ugrabi njegovo mater, mladi princ Amleth zbeži iz kraljestva. Dvajset let pozneje postane neustavljiv vikinški bojevnik, ki se s pomočjo zasužnjene Olge pretihotapi na stričevo posest, kjer namerava izpolniti svojo zadano obljubo.

