Pustolovski filmi na VOYO - odkrivanje sveta iz domačega kavča

19. 03. 2026 12.23

Avtor:
VOYO
Volk in lev

Pustolovski filmi so eden najbolj brezčasnih žanrov, ki navdušuje gledalce vseh generacij. Ne glede na to, ali gre za epske zgodbe o pogumnih junakih, družinske avanture v naravi ali filmske odisejade, polne nevarnosti in humorja, imajo pustolovščine nekaj, kar nas vedno znova pritegne.

Pustolovščina je ena tistih filmskih izkušenj, ki združuje vse generacije – otroke, starše in ljubitelje epskih zgodb. Pustolovski filmi so okno v svet, ki ga morda nikoli ne bomo obiskali. Eksotični pragozd, starodavne civilizacije, divji zahod, severne pokrajine, oceani, puščave – vse to lahko doživimo brez potnega lista. Film nam omogoči, da se za dve uri preselimo v popolnoma drug svet, kjer je vse mogoče.

Vse se začne na VOYO!
Na VOYO vas čaka izbor pustolovskih filmov za vse generacije

Pustolovski filmi so eden redkih žanrov, ki ga lahko gledajo otroci, starši in stari starši, vsak pa v zgodbi najde nekaj zase. Otroci uživajo v akciji in humorju, odrasli v zgodbah in likih, starejši pa v nostalgiji in sporočilih. Pustolovščina je žanr, ki povezuje!

Preveri na VOYO, da pustolovski filmi niso le zabava. So opomnik, da je svet velik, lep in poln presenečenj. Da je vredno tvegati, raziskovati in sanjati. In da lahko tudi iz domačega kavča doživimo nekaj izjemnega.

FOTO: VOYO

Napravili smo manjši izbor predlogov za ogled, širši izbor pustolovskih filmov pa najdeš na VOYO.

VOLK IN LEV (Le Loup Et Le Lion), 2021

Igralci: Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Derek Johns

Na otočku v osrčju kanadske divjine 20-letna Alma reši volčjega mladiča in izgubljenega levčka. Volka poimenuje Mozart, leva pa Sanjač, oba skupaj pa v Almini oskrbi odraščata kot brata. Vse bi bilo idilično, če ne bi bil lev namenjen cirkusu, volk pa znanstveniku, ki želi ohraniti redko polarno vrsto. A ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled. Bo Almi uspelo obdržati živalska prijatelja in ju zaščititi?

DELFIN BREZ MATERE (Dolphin Kick), 2019

Igralci: Axle McCoy, Tyler Jade Nixon, Travis McCoy, Alexis Louder

Delfin brez matere je družinski film o prijateljstvu delfina in dečka, ki se sooča z izgubo matere. Po njeni smrti je desetletni Luke izgubil strast do vsega, tudi do plavanja. Med počitnicami na tropskem otoku se Luke spoprijatelji z igrivim delfinom. Ta posebna vez mu pomaga premagati žalost zaradi materine izgube in znova najti pogum, da se poda v vodo ter ponovno zaživi.

FOTO: VOYO

IZGUBLJENO MESTO (Lost City), 2022

Igralci: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt

Zabavna zgodba nas popelje v džunglo, kjer se ugrabljena pisateljica skupaj z manekenom z naslovnic znajde na neverjetni pustolovščini. Gre za uspešno pisateljico Loretto Sage in čednega manekena Alana, ki se nehote znajdeta na srhljivi dogodivščini v džungli, ki se izkaže za bolj čudno od vsakršne fikcije, ko jo ugrabi ekscentrični milijarder v iskanju zaklada starodavnega izgubljenega mesta iz Lorettinega romana.

THELMA IN LOUISE (Thelma and Louise), 1991

Igralci: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Brad Pitt

Louise in Thelma sta najboljši prijateljici, ki se odločita konec tedna preživeti izven ustaljenega življenja. Ko v obcestni krčmi Thelmo poskuša posiliti nesramen tip, jo v zadnjem hipu reši Louise, ki nasilneža ustreli. Punci hočeta zbežati v Mehiko in na veliko uživati svobodo, vendar življenje nikoli več ne bo, kot je bilo. Legendarna pustolovščina je prejela oskarja za najboljši izvirni scenarij.

FOTO: VOYO

OTROCI DIVJEGA ZAHODA (Buffalo Kids), 2024

Mary in Tom sta irski siroti, ki leta 1886 s čezoceanko prispeta v New York, da bi tam poiskala svojo družino. Tam pa najprej spoznata izjemnega novega prijatelja, ki jima za vedno spremeni življenje. Na nevarni in novih odkritij polni pustolovščini naletijo na zvite zlobneže, presenetljive zaveznike, nepričakovane junake in nepredstavljive dogodivščine. Pospremite jih na dolgi poti čez ameriško prerijo!

SIVI KAMION RDEČE BARVE (Sivi kamion crvene boje), 2004

Igralci: Aleksandra Balmazović, Bogdan Diklić, Boris Milivojević, Dragan Bjelogrlić

Beograd, poletje 1991, razpad Jugoslavije. Barvno slepi Ratko, ki je obseden s tovornjaki, pride iz zapora. Ko spet ukrade tovornjak, ne ve, da je v njem skrito orožje. Suzana je noseča in odločena, da dneve do splava preživi na morju. Med štopanjem ji ustavi Ratko. Sta iz dveh različnih svetov, vendar se kljub temu zbližata. Čeprav sta vsak po svoje odštekana, sta v resnici edina še trezna glede na ljudi, ki jih srečujeta.

FOTO: VOYO

SEVERNJAK (Northman), 2022

Igralci: Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe

Akcijska avantura spremlja zgodbo vikinškega princa Amletha, ki si prizadeva maščevati umor svojega očeta. Potem ko stric njegovega očeta brutalno umori ter ugrabi njegovo mater, mladi princ Amleth zbeži iz kraljestva. Dvajset let pozneje postane neustavljiv vikinški bojevnik, ki se s pomočjo zasužnjene Olge pretihotapi na stričevo posest, kjer namerava izpolniti svojo zadano obljubo.

Na VOYO vas čaka izjemno raznolik nabor pustolovskih filmov, ki vas popeljejo od družinskih avantur, neverjetnih pobegov, zgodovinskih epopej, čarobnih zgodb z živalmi, domačih in balkanskih klasik. Ne glede na to, ali iščete adrenalin, humor, čustva ali družinski filmski večer, VOYO ponuja pustolovščine, ki vas popeljejo daleč prek zidov domače sobe.

Preveri na VOYO!

Razlagalnik

Pustolovščina je filmski žanr, ki se osredotoča na potovanja, raziskovanje in odkrivanje novih krajev ter kultur. Pogosto vključuje elemente akcije, nevarnosti, skrivnosti in junake, ki se podajajo na zahtevne misije. Ti filmi gledalce pogosto popeljejo v eksotična ali neznana okolja, kot so džungle, puščave, gore ali starodavna mesta, in prikazujejo junake, ki premagujejo ovire, rešujejo uganke in se soočajo s sovražniki, da bi dosegli svoj cilj.

Pustolovščina je eden redkih filmskih žanrov, ki je zelo priljubljen med vsemi generacijami, vključno z otroki, najstniki in odraslimi. Ti filmi pogosto vsebujejo univerzalne teme, kot so prijateljstvo, pogum, družinske vezi in premagovanje strahu, kar omogoča, da vsak gledalec najde nekaj zase. Otroci uživajo v akciji, humorju in čarobnosti zgodbe, medtem ko odrasli cenijo zapletene zgodbe, razvoj likov in nostalgične elemente. Pustolovski filmi tako spodbujajo skupno gledanje in pogovor znotraj družine.

VOYO je vodilna slovenska pretočna platforma, ki ponuja širok nabor filmskih in serijskih vsebin. Uporabnikom omogoča dostop do bogate videoteke na zahtevo, vključno z domačimi in tujimi filmi, serijami, dokumentarci ter otroškimi vsebinami. Platforma deluje na naročniškem modelu in je dostopna preko različnih naprav, kot so pametni televizorji, računalniki, tablice in pametni telefoni, kar uporabnikom omogoča ogled vsebin kadarkoli in kjerkoli.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bibaleze
Portal
Ta napaka staršev lahko otroku odvzame veselje do športa
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Dnevni horoskop: Ribe sledijo toku, škorpijoni sprejemajo pomembne odločitve
Dnevni horoskop: Ribe sledijo toku, škorpijoni sprejemajo pomembne odločitve
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
vizita
Portal
Sedem let zaman opozarjala na bolečine: šele po porodu odkrili razširjen rak jajčnikov
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Se počutite slabo? Odkrijte, ali je kriva vaša dieta
Se počutite slabo? Odkrijte, ali je kriva vaša dieta
Bi si v obraz vbrizgali spermo lososa ali postrvi? Novi trend pomlajevanja, ki osvaja svet
Bi si v obraz vbrizgali spermo lososa ali postrvi? Novi trend pomlajevanja, ki osvaja svet
cekin
Portal
Finančni izzivi treh znamenj
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Megan Fox: Drzna objava in reakcije na spletu
Filipinski dragulj, o katerem zadnje čase govorijo vsi, a le redki vedo, zakaj
Filipinski dragulj, o katerem zadnje čase govorijo vsi, a le redki vedo, zakaj
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli zataknjene v auspuhu
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli zataknjene v auspuhu
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573