Razburjena tekmovalka: 'Glej v tla, ko govoriš z njimi'

V vili se že od jutra šušlja o zlatem ključu, ena izmed deklet pa prizna: "To je veliko breme za vsako dekle, ki ji ponudijo ta ključ, zato dvomim, da bi ga sprejela." Druga meni, da je to idealen način za zbliževanje: "Ni nujno, da se kaj zgodi, preprosto gre za bolj podrobno spoznavanje."

Napetost se še stopnjuje, ko Karlo začne izbirati dekleta za zmenek, komentarji pa postajajo vse ostrejši. "To je po mojem recept za ustvarjanje težav, ne za njihovo reševanje," sklene ena od kandidatk. Posebno razburjenje povzroči povabilo dekletu, ki je pred kratkim zavrnilo vrtnico. Medtem ko ona navdušeno vzklikne: "Končno me je povabil na zmenek!" – v vili odjekne opozorilo: "Glej v tla, ko govoriš z njimi."

Na večerji ji Karlo reče: "No, Petar je že bil s tabo na zmenku, zdaj sem na vrsti jaz," ona pa prizna: "Počutim se zelo zmedeno in nisem pričakovala, da mi bo tako lepo." Medtem ko se na zmenku morda rojeva nov začetek, v vili padajo težke besede: "Kako je sploh prišlo do tega, da je povabil prav njo?" Kdo rešuje težave in kdo jih le ustvarja?

