Prijavi se
Razburjena tekmovalka: 'Glej v tla, ko govoriš z njimi'

Ljubljana, 05. 03. 2026 10.59

Avtor:
E.K.
Anastasia in Nuša

V vili je ogromno govora o zlatih ključih, največ dela pa imajo dekleta ponovno z obrekovanjem. Poudarek je na Karlovem zmenku z dekletom, ki je pred tem zavrnilo vrtnico, kar sproži ogorčenje med ostalimi. "Glej v tla, ko govoriš z njimi," je eno od svaril sotekmovalk.

V vili se že od jutra šušlja o zlatem ključu, ena izmed deklet pa prizna: "To je veliko breme za vsako dekle, ki ji ponudijo ta ključ, zato dvomim, da bi ga sprejela." Druga meni, da je to idealen način za zbliževanje: "Ni nujno, da se kaj zgodi, preprosto gre za bolj podrobno spoznavanje."

Tekmovalke
Tekmovalke
FOTO: VOYO

Napetost se še stopnjuje, ko Karlo začne izbirati dekleta za zmenek, komentarji pa postajajo vse ostrejši. "To je po mojem recept za ustvarjanje težav, ne za njihovo reševanje," sklene ena od kandidatk. Posebno razburjenje povzroči povabilo dekletu, ki je pred kratkim zavrnilo vrtnico. Medtem ko ona navdušeno vzklikne: "Končno me je povabil na zmenek!" – v vili odjekne opozorilo: "Glej v tla, ko govoriš z njimi."

Na večerji ji Karlo reče: "No, Petar je že bil s tabo na zmenku, zdaj sem na vrsti jaz," ona pa prizna: "Počutim se zelo zmedeno in nisem pričakovala, da mi bo tako lepo." Medtem ko se na zmenku morda rojeva nov začetek, v vili padajo težke besede: "Kako je sploh prišlo do tega, da je povabil prav njo?" Kdo rešuje težave in kdo jih le ustvarja?

Romanca gre proti vrhuncu
Ali63
05. 03. 2026 12.01
Nuša je negledljiva, njeno nesramnost pa poimenuje sarkazem. Je punčara, nikakor ni dama, kot se vidi sama.
Viva Espana
05. 03. 2026 11.46
Babe. "Kadar ti žena govori, se smej in je ne poslušaj." (Kitajski pregovor)
sLOVEnec56
05. 03. 2026 11.45
5tzzrzrt
bibaleze
