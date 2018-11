Domen Valič se vrača v Reko ljubezni

V Reko ljubezni se vrača Mark, mladi igralec, ki se je med svojim prvim obiskom zapletel z lepo Ireno. A Marka, ki ga igra simpatični Domen Valič , na Krki ni bilo že nekaj časa in zdi se, da ga čaka kar nekaj presenečenj - vmes je Irena zanosila in rodila malega Emila.

In kaj o Markovi vrnitvi na Krko pravi Domen? "Mark se vrne na Krko zaradi predstave, ki so jo naredili in s katero so vabljeni na gostovanja po Sloveniji. Ampak seveda ga veliko bolj zanima Irena. Dolgo se nista videla, vmes se nista nič slišala, a vseeno ne more nehat misliti na Ireno. Čisto možno je, da se misli Mark celo preseliti na Krko ..." je za 24ur.com povedal Domen in dodal, da je bilo po krajši odsotnosti "super spet semati z ekipo".

Navdušenja nad okolico, kjer ekipa snema priljubljeno serijo, igralec ni skrival: "Nekajkrat sem snemal na Krki, kar mi je itak najboljše. Lepa narava, svež zrak, da ne omenjam kosila za ekipo, ki ga zmaga. Perfekten delovni odmor, s katerim si napolnim baterije za naprej."