Drame še ni konec: prihaja četrta sezona Reke ljubezni

Tri sezone in 10.125 minut zgodb so uspešno ustoličile Reko ljubezni med najbolj priljubljene originalne serije v slovenskem prostoru. S četrto sezono se vračajo znani liki, z njimi pa novi zapleti in dramatični prizori.

'Glavni liki se bodo spremenili,' pravi Tadej Pišek. FOTO: Matjaž Očko

Tretjo sezonoReke ljubeznije zaznamoval šokanten konec: glavna igralka Irena (Lara Komar) je med poljubom zasačila Roka (Tadej Pišek) in Valentino (Ana Urbanc). Drama se tako v idilični Krki še ni polegla, nove vloge glavnih igralcev so pomenile velik zalogaj, pretresi družinskih skrivnosti pa k temu dodali še večjo dozo napetosti.

Spremembe, ki jih je že v začetku napovedala tretja sezona, pa so nekaterim likom prinesle nove življenjske poti in poznanstva. Zadnji februarski ponedeljek ob 20. uri bo tako v vznemirljivem znamenju novih pričakovanj, ki jih gledalke in gledalci tudi tokrat ne bodo smeli zamuditi. In kako novo sezono opisujejo glavni igralci? "Z Ireno potujeva z roko v roki že tri sezone in če je tretja sezona pomenila zanjo precej turbulentno obdobje, jo tudi v četrti sezoni čaka kar nekaj novih doživetij. Prvi šok se je seveda začel že ob koncu tretje sezone in tako kot vi, sem tudi jaz radovedna, kaj bo Reka ljubezni naplavila Ireni in vsem likom, ki oblikujejo to zgodbo," pravi Lara Komar in dodaja: "Manjkalo ne bo ljubezenskih zapletov, skrivnosti, in, da, joka in seveda tudi smeha! Življenje na Krki pa bo še lepše, ker ga bodo z novo energijo popestrili novi, zelo zanimivi liki."

Tadej Pišek pravi: "Nova sezona, novi izzivi. Če se je v tretji sezoni lik Rok dodobra zasidral v meni z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi, se v četrti sezoni znova spoznavava. Iz prijetnega, nasmejanega in dobrovoljnega mladeniča je tekom treh sezon postal tudi oče in poslovnež. V novih vlogah pa se včasih ne znajde najbolje. Nekatere njegove reakcije in dejanja me vedno znova presenečajo in medtem ko on pluje skozi dramo na Krki, se sam soočam z vedno novimi igralskimi dimenzijami. Liki se spreminjajo, živijo in nam s tem dajejo vedno nove igralske izzive. Kako se bo odvila sama ljubezenska zgodba, pa je verjetno vprašanje, ki ga bomo skupaj z gledalkami in gledalci raziskovali skozi četrto sezono."

Marijana Brecelj pa se osredotoča na prijetne trenutke svojega lika in te je prinesla prav minula sezona: "Kar se moje Marije tiče, življenje, vse tragedije, ki so se ji zgodile in ne nazadnje usoda, ki ji je pripeljala nasproti sorodno dušo – Ferdota – so jo omehčale, naredile bolj razumevajočo in odprto za ljudi, ki jo obkrožajo. Ne vem pa, katera mi je kot igralki večji izziv. Kam bo njena pot šla naprej, pa ne vem!" V četrti sezoni nas čakajo novi zapleti, izzivi in novi liki:

FOTO: Ksaver Šinkar