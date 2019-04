Slovo od Reke ljubezni: 'Težko je'

Pred dnevi smo razkrili, da je četrta sezona Reke ljubezni, ki jo spremljamo na POP TV, tudi zadnja in se serija, ki ste jo vzljubili, počasi poslavlja. Dolge jesenske večere bo že kratkočasila nova slovenska originalna serija Najini mostovi. Čeprav je dogajanje na Krki pestro, hkrati komaj čakamo novo dogajanje v osrčju idilične Vipave.

Ob tem pa misli niso uprte samo naprej, temveč tudi v preteklost. Čeprav so bila snemanja naporna, potekala so zgodaj zjutraj in se pogosto večinoma zavlekla pozno v noč, igralci pa so morali z njimi usklajevati svoje službe in seveda družinsko življenje, so hkrati postala nepogrešljiv del življenja.

Medtem ko spremljamo vse bolj napeto dogajanje v priljubljeni seriji in nestrpno pričakujemo, ali bo ljubezen premagala vse ovire, smo igralke in igralce vprašali, kako se počutijo ob slovesu od svojih likov in svojih kolegov, kako jim je Reka ljubezni spremenila življenje in po čem se jo bodo najbolj spominjali.

Tadej Pišek (Rok):

"Reka ljubezni je zelo zaznamovala zadnji dve leti mojega življenja in po pravici povem, da ni lahko snemati zaključnih prizorov. Z ekipo smo dve leti skupaj preživeli 12 ur na dan, zdaj pa se moramo posloviti, to ni lahko. Tudi na Roka, ki sem ga igral, razvijal in upodabljal štiri sezone, sem se navezal. Pogrešal ga bom, pa tudi če je bil včasih 'bumbar' (smeh). Vsekakor je bila Reka ljubezni izjemna izkušnja, za katero sem neizmerno vesel, da sem jo doživel. Ampak kljub grenkemu priokusu konca prihajajo novi projekti, novi ljudje in novi izzivi."