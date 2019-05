Ganljivo slovo: Preprosto ne morem dojeti, da se je Reka iztekla

Četrta sezona priljubljene serije Reka ljubezni je polna novih in nepredvidljivih zapletov. V teh dneh je ekipa posnela zadnji del te zelo uspešne romantične serije. Čustva so napolnila prostor in igralci so se od svojih vlog poslovili s težkimi srci.

Četrta sezona slovenske uspešnice Reka ljubezni, ki jo lahko spremljamo na POP TV, je v polnem zamahu. Pred dnevi je padla še zadnja klapa, igralci pa so se vsak po svoje na družbenih omrežjih poslovili od svojih likov. ''Danes sem se še zadnjič pozdravil od svojega prijatelja Erika Kosa. Bil mi je družba zadnji dve leti. Malo ga bom pogrešal. Zelo pa ekipo Reke ljubezni, ki mi je bila ves čas v pomoč in podporo!'' je na Facebooku zapisal igralec Vojko Belšak, ki v seriji igra Erika.

Na Instagramu se je oglasil Blaž Setnikar, ki je priznal, da bo tudi po koncu snemanj še naprej spremljal, kaj se dogaja z njegovim likom. ''Včeraj so kolegice in kolegi na Reki ljubezni udarili še zadnjo klapo zgodbe, ki smo jo skupaj krojili zadnji dve leti, zato se, kot so to nekateri že storili, še jaz uradno poslavljam od Jana Droleta (seveda pa bom še vedno trepetal z njim čez teden med osmo in deveto (nasmeh). Ostane mi torej kup papirja in lepih spominov, reka teče dalje, mi pa novim zgodbam naproti!''

Medtem pa se je Renato Jenček na Facebooku zahvalil celotni ekipi in priznal, da se mu zdaj ne bo treba redno briti. ''Nekaj časa se ne bom bril in spiral gela z las. Na žalost ... tudi prijaznih kolegic in kolegov ne bom videval ... Hvala vsem za nepozabni leti ... produkciji, vsem sektorjem, režiserjem ... in vsem, ki ste stali pred kamero (poljub) ... in srečno v nove zmage ... Za vedno vaš, veterinar Franci Vesel.''

Na Instagramu pa se je s čustvenim zapisom od ekipe poslovila tudi Lara Komar, ki pravi, da ji bo zgodba za vedno ostala v srcu. ''In zgodil se je ... zadnji snemalni dan Reke ... V nedeljo smo se dokončno poslovili od hiše Slakovih in Vulkančka in gostilne in vseh likov, prijateljev s Krke in okolice. Ne znam še opisati občutka, mogoče, ker mi ni še povsem jasno, da je te zgodbe konec, ali mogoče, ker bodo naši liki še nekaj časa živeli na televizijskih ekranih vsak večer, ali, ker se je snemanje v studiu in na Krki tako zapisalo v moj vsakdan, da preprosto ne morem dojeti, da se je Reka pač iztekla. Čeprav me pogled na porušene hiške na setu in tesni objemi, ki smo si jih na žuru po zadnji klapi izmenjavali vsi kolegi, ovijejo v neko mehko nostalgijo, vem, da bo ta zgodba ostala za vedno v mojem srcu, v lepem spominu in ja, reka se ni iztekla, izlila se je v morje, v neskončno morje življenja, ki verjamem, da bo vsem nam prineslo še veliko čudovitih izkušenj, in ki je, hvala Reki ljubezni, še bolj polno vsega lepega, kar smo skupaj doživeli. Rada vas imam.''

Reka ljubezni se tako po dveh letih poslavlja. Kakšna bo usoda Roka in Irene? Bo njuna ljubezenska zgodba imela srečen konec ali bodo nekateri dogodki prehudi za njun zakon? Čeprav so Reko ljubezni že posneli do konca, jo lahko gledalci še vedno spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Z najljubšimi liki se bomo tako lahko družili še nekaj tednov. In ne pozabite, jeseni prihaja nova serija Najini mostovi.