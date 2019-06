Glavna igralca Reke ljubezni sta konec serije zapečatila s pravim poljubom

V zadnji epizodi serije Reka ljubezni smo spremljali dramatičen razplet: do samega finala je bilo namreč še veliko nedorečenega, na koncu pa smo izvedeli, kdo je bil v resnici odgovoren za Erikovo zastrupitev z mandljevim mlekom, videli odzive na razkrito Danilovo identiteto in spremljali razplet osrednje ljubezenske zgodbe med glavnima junakoma, ki sta ju uprizorila Lara Komar in Tadej Pišek . Slednja sta zaključek nadvse priljubljene slovenske serije zapečatila tudi s pravim poljubom, fotografijo pa je objavil Tadej na svojem uradnem Instagram profilu.

Igralec je sliko pospremil s kratkim zapisom ''konec je'' in poleg dodal oznake #ljubezen, #ljubimsvojedelo, #prijatelja, #krka, #konec, #žalosten. Čeprav so pod fotografijo številni postavili komentarje, da sta Lara in Tadej skupaj ''lušten par'', imata igralca že vsak svojo boljšo polovico. Lara je že nekaj let v zakonu z Davidejem, arhitektom italijanskega rodu, medtem, ko je Pišek lani z objavo na Instagramu razkril, da je njegovo srce zasedla izbranka Vilja.

Še preden pa smo si ogledali zadnji del najbolj priljubljene slovenske serije, je Lara obiskala naš studio in z voditeljico informativne oddaje Svet, Nušo Lesar, izmenjala nekaj besed o vsebini zadnjega dela.