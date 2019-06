Kaj nas čaka v zadnjem delu Reke ljubezni?

Spletke, laži, prevare, poslovne priložnosti, ljubezen - vse to in še več smo lahko videli v štirih sezonah Reke ljubezni. Le kako bosta končala naša zaljubljenca Irena in Rok? Veliki zaključek zgodbe bo minil v dramatični napetosti, pretepu in velikem presenečenju.

Če smo bili priča še eni smrti v seriji Reka ljubezni, kjer se Erik zastrupi z mandljevim mlekom, bomo v zadnji epizodi spremljali dramatičen razplet: kdo bo kaznovan za njegovo smrt? Razkrita Angelčina bolezen je končno povezala med seboj dolga leta sprti sestri, Danilova identiteta pa bo razkrita. Kaj bo to naplavilo na plano? Se bo Uroš znova žrtvoval za Valentino? In kdo bo pristal v zaporu? Bodo vsi zlobneži dobili zasluženo kazen?