Kdo je skrivnostni poslovnež, ki potrka na vrata Uroša Lekića?

Dogajanje na Krki je zelo razburljivo. Na dan prihajajo skrivnosti iz preteklosti, zanetile so se nove ljubezenske iskrice, zdaj pa je prišel čas, da se v Ljubljani začnejo sklepati novi posli. V zgodbo prihaja nov lik, poslovnež Danilo, ki ga igra dramski igralec Rok Vihar. Danilo bo potrkal na vrata pisarne Uroša Lekića (Aleš Valič) in mu predlagal nekaj poslovnih priložnosti. Bosta Uroš in Mojca (Nina Ivanič) sprejela njegovo mamljivo ponudbo?