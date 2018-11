Kdo je zapeljiva Julija, za katero se je ogrel Jan?

Z igro pred kamero sem se prvič srečala kakšni dve leti nazaj, ko sem se v manjših vlogah pojavila v dveh serijah, med drugim v Usodnem vinu kot medicinska sestra. Lansko poletje sem sodelovala pri filmu, ki nastaja v okviru neodvisne produkcije in je trenutno v zadnjih fazah ustvarjanja. Zanimivo je, da je naslov tega filma prav tako Julija. Zgleda, do so mi Julije nekako usojene. Vsekakor pa lahko po zahtevnosti izziva to mojo Julijo v Reki ljubezni označim za "igralski krst".

Pravzaprav je do tega prišlo čisto nepričakovano. Razglabljali smo o scenarijih, zgodbi, novih likih in takrat je padla pobuda s strani producentov, da odigram vlogo Julije. Izzive imam rada, zato sem tudi tega z veseljem sprejela.

Kako je biti pred kamero in kako za njo v isti seriji, ti je kaj od tega ljubše oziroma kakšne so pozitivne in negativne plati obeh?

Serije so mi že od nekdaj zelo pri srcu, zato sem se tudi pridružila njihovemu ustvarjanju. Vsi sektorji – celotna ekipa za kamero in igralci pred njo – smo med seboj zelo tesno povezani in odvisni drug od drugega. Da lahko čim več različnih vidikov spoznaš v isti seriji, se mi zdi odlična priložnost, saj tako lažje razumeš celoten potek ustvarjanja serije. Igra zahteva popolnoma druge veščine kot planiranje. Gre za dva različna svetova in vsak ima svoj čar.

Kaj počne planer?

Planer pripravi snemalni načrt za igralce in ekipo. Vsako epizodo sestavlja določeno število različnih sekvenc/prizorov, ki jih je potrebno optimalno razvrstiti in pri tem upoštevati ogromno dejavnikov. Poseben izziv predstavljajo zunanji prizori, kjer smo odvisni od vremena ter usklajevanje razpoložljivosti, saj so naši igralci v večini zaposleni tudi v gledališčih. Prizori se ne snemajo v takšnem vrstnem redu, kot jih vidi gledalec na televiziji, temveč prioritetno glede na lokacijo snemanja. Planiranje je izjemno živ proces, pri katerem je zelo pomembna dobra medsebojna komunikacija.

In kdo je Julija? Jan do zdaj ni imel sreče v ljubezni, marsikatero godljo si je sicer skuhal sam, a kljub vsemu se zdaj poraja upanje, da bo tudi sam našel ljubezen. A žal, Julija bo že takoj poskrbela za zaplet, saj ne skuša omrežiti le njega, temveč tudi – Erika! "Vemo, da v seriji nista imela prav veliko sreče z ženskami, tokrat pa oba naletita prav nanjo. Njeni nameni se na prvi pogled morda ne zdijo čisto nedolžni. Ali je Julija zgolj naključna bežna avantura ali se za tem skriva še kaj drugega, pa se bodo gledalci prepričali sami," je še povedala Špela.