Kdo skrbi za to, da igralci blestijo v čudovitih oblekah?

Da je Valentina tako blestela, je zaslužna predvsem kostumografka Nadja Bedjanič, ki skrbi za garderobo igralcev. Zaupala nam je, kaj je pomembno pri izbiri kostumov za igralce, kako jih izbira, kako dolgo išče primerne obleke in če imajo igralci pri tem kaj besede. Ter seveda, kako je našla to prečudovito Valentinino obleko, v kateri jo bomo lahko občudovali že nocoj.

Kako pomembna je izbira oblačil na televiziji?

Pri seriji je pomembno, da kostumi, ki pripadajo liku, izražajo njegovo osebnost in stil. Lik postavimo skupaj z režiserjem in igralcem. Zame je pomembno, da imam čim več podatkov o liku – njegov poklic, hobije, osebnostne lastnosti. Na ulica zelo rada opazujem ljudi in si shranjujem podobe. Vsak lik ima za veliko garderobno omaro oblačil. Pri izbiri oblačil vedno razmišljam kot lik. Na primer, ali bi si ta suknjič kupila Valentina? Včasih prečešem 15 trgovin, da najdem pravega. Sem pa vesela, da ljudje opazijo tudi oblačila in velikokrat me sprašujejo, kje sem kaj kupila.

Koliko časa ponavadi traja, da izbereš primerno obleko, kje vse jo iščeš?

Tekom snemanja sezon osvežujem garderobo igralcev in pripravljam nove kombinacije za tiste, ki zamenjajo službo (smeh). Včasih se zgodi, da ne najdem primerne obleke v trgovinah. To se mi je zgodilo z Irenino poročno obleko. Prizore smo snemali pozimi, hoteli smo pa imeti belo, poletno oblekico. Takrat se obrnem na splet. Kostume za igralce iščem v različnih trgovinah, vintage trgovinah (za Angelco in Terezo), pomembni so mi tudi modni dodatki.