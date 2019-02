Komaj čakate, da se vrne Reka ljubezni? Oglejte si jo že danes!

Rok je s poljubom Valentine poskrbel za dramatičen konec pretekle sezone Reke ljubezni, kaj pa ga čaka v novi? "Joj, ta bogi Rok je dal že marsikaj čez, ja," v smehu pove Tadej Pišek in dodaja: "Četrta sezona bo zanj zelo zanimiva. Zgodile se bodo velike spremembe v odnosih in njegovem razmišljanju, tako da je zame to velik igralski izziv. Če sem v prvih sezonah ugotovil, da sva si z Rokom blizu, se zdaj spet oddaljujeva. Bomo videli, kam bo šel Rok."