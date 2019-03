Končno razkrita velika skrivnost: Angelca pove, kdo je Terezina hči

Dolgo varovana skrivnost, ki je begala prebivalce Krke, najbolj pa seveda ubogo Terezo, se je začela razpletati. Angelca ji je končno priznala, da njen otrok ni umrl, in da gre za deklico. Zdaj pa je ugotovila, kdo je v resnici Terezina hči, in to tudi razkrila - osupljivo razkritje pa bo pretreslo vse.

Angelca razkrije, kdo je Terezina hči. FOTO: POP TV Čeprav vaščani na videz mirne Krke živijo precej pestra življenja, v katera nenehno posega usoda, pa je ena najbolj vznemirljivih ugank to, kaj se je v resnici zgodilo s Terezinim otrokom. Vsi so radovedni, najbolj pa seveda usoda otroka zanima ubogo Terezo, ki je bila celo življenje prepričana, da je njen otrok umrl, a ji je zdaj Angelca priznala, da je v resnici živ. Angelca je celo življenje varovala skrivnost o nesrečnem otroku, saj je bila prepričana, da je to za Terezo bolje, ko pa je izvedela, da ima raka, se je odločila, da končno razkrije resnico. Terezi je povedala, da je njen otrok - hčerka - živ. Pojasnila je, da se ji je celo življenje lagala, ker je verjela, da ni druge rešitve in da je tako najbolje za vse, zaradi občutka krivde pa obljubi, da se bo potrudila, da izve, kdo je njena hčerka. A ko je izvedela, kdo je, jo je odkritje tako šokiralo, da se je zlagala, da je župnijski arhiv zgorel. To, da je otroka tako pravzaprav še enkrat izgubila, je bilo za Terezo preveč, zato je namerno vzela preveč pomirjeval in pristala v bolnišnici. Zaradi strahu, da bo izgubila sestro, se Angelca končno opogumi in razkrije, kdo je v resnici skrivnostna hči, razkritje pa pretrese vse. Končno bomo torej izvedeli, kdo je Terezina hči, in to že v novi epizodi Reke ljubezni, zato je nikar ne zamudite v ponedeljek ob 20. uri na POP TV. Ne morete čakati? Nova epizoda bo dolgo varovano skrivnost na VOYOrazkrila že nocoj ob 20. uri. Reka ljubezni, pasica