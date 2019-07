Konec Reke ljubezni: Splačalo se je vstajati sredi noči

V vseh štirih sezonahReke ljubezni smo bili priča razburkani zgodbi, ki je postregla s spletkami, ljubeznijo, spori, prelepo dolenjsko pokrajino in tudi s srečnim koncem. Igralci, celotna produkcijska ekipa, prijatelji in vaščani so se zbrali na Slakovi domačiji v osrčju reke Krke, kjer so v poletnem večeru dolgo v noč proslavljali uspešen zaključek snemanja. Udeleženci so se ob gledanju zadnje epizode na velikem platnu sladkali z znamenitim Slakovim šmornom, ki so ga postregli lastniki Slakove domačije, katera je dobila ime po glavnih akterji serije.