NAGRADNA IGRA: Reka ljubezni razveseljuje s posebnim koledarjem

Konec tretje sezone Reke ljubezni, ki je postregla z mnogo zapleti, pretresi, izgubo, pa tudi iskricami ljubezni, globokimi prijateljstvi in čudovitimi trenutki, se vztrajno približuje. Da si boste lažje zabeležili, kdaj se bo priljubljena serija vrnila s četrto sezono in da vas bodo junaki serije spremljali tudi med odmorom, smo vam pripravili praznično presenečenje. V nagradni igri bomo podelili kar 20 gasilskih koledarjev, ki jih krasijo televizijski in pravi gasilci.

Poleg igralcev Reke ljubezni Jožefa Ropoše, Ludvika Bagarija, Tadeja Piška, Renata Jenčka in Blaža Valiča so se zanj fotografirali tudi gasilci in gasilke: Jože Praznik (PGD Veliki Gaber), Nuša Šinkovec (PGD Zagradec), Marjan Knez (PGD Ivančna Gorica), Urška Glavan (PGD Šmihel pri Žužemberku), Muli (PGD Krka), Rok Nose (PGD Korinj).

In zakaj ravno gasilski koledar? Medtem ko čakamo na razplete in zaplete tretje sezone, se najbolj zveste gledalke in najbolj zvesti gledalci sprašujejo, ali bo na sporedu tudi še četrta sezona. V njej bomo ob ljubezenski drami in številnih odnosih lahko spremljali tudi več prizorov, ki bodo obarvani z gasilsko tematiko …

Če želite postati lastnik prav posebnega gasilskega koledarja, je vse, kar morate storiti, da do srede, 19. decembra, do 12. ure izpolnite spodnjo prijavnico in držite pesti.