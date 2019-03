Nov lik, ki bo razburkal dogajanje na Krki

Na Krko se po pobegu na Ciper s sveže skovanimi zarotami vrneta Erik Kos in Jan Drole, ki bosta spet premešala štrene, za svežo energijo pa bo poskrbel tudi povsem svež obraz. Petra in Gašper namreč pripeljeta novega podnajemnika za delavnico in sobo, ki takoj vse očara.

Svobodnjaškega Dejana igra znanec iz Usodnega vina, simpatični Miha Rodman, ki bo prinesel sproščenost in poskrbel, "da ne bo vse tako dramatično, saj mora biti v življenju malo zabavne energije".