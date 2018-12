Drami ni videti konca: se bo Irena po incidentu izselila?

V Reki ljubezni smo pričali novim ljubezenskim zapletom. Ireno je obiskal Mark, ki je zbudil dodatne dvome v to, kdo je Emilov oče. Rok je Ireni zabičal, naj se izseli in kasneje poljubil Valentino. Oglejte si še zadnje dele tretje sezone, ki bodo na sporedu od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV.

V 61. delu tretje sezone priljubljene Reke ljubezni je prišlo do številnih nepričakovanih preobratov. Irena in Rok, ki se s težavami v razmerju soočata že od rojstva sina Emila, sta se ponovno sprla. Temu je botrovala Markova poteza, ki je obiskal Ireno v času, ko Roka ni bilo doma.

Nepričakovan obisk v času Rokove odsotnosti FOTO: VOYO

Po ganljivem govoru je med njima prišlo do strastnega poljuba in le nekaj trenutkov kasneje je skozi vhodna vrata vstopil Rok – vidno presunjem ob prizoru Irene in Marka skupaj.

Strasten poljub Irene in Marka FOTO: VOYO

Zadnji deli tretje sezone Reke ljubezni bodo zdaj na sporedu od ponedeljka do petka ob 20.00.

V šoku in jezi je Marka udaril s pestjo, nato pa sta se spustila v intenziven pretep, ki se je zaključil, ko je skozi vhodna vrata stopila Rokova mama Vida. Mark je zapustil hišo, Rok pa je Ireni dejal, naj se izseli. Odvrnila mu je, da ne gre nikamor brez svojega otroka, nakar jo je Rok vprašal, kdo je sploh Emilov oče. Ker Irena na njegovo vprašanje ni želela odgovoriti, je zapustil prostor, Ireno pa je Vida vprašala, zakaj mu ni povedala tega, kar ga je zanimalo. Odgovorila ji je, da je odgovor jasen in da ne razume, kako sploh lahko dvomi v to, da je on oče Emila. Od Vide je izvedela, da tako misli, ker so jo z Markom večkrat opazili skupaj in ker cela vas govori, da je Emilov oče v resnici Mark.

Pretep med Rokom in Markom FOTO: VOYO

Irena se po dvomu in obtožbah odloči, da bo upoštevala Rokov ukaz in zapustila hišo, zato se odpravi v otroško sobo, da bi s seboj vzela sina – tam pa zagleda Roka, ki že drži njunega otroka in ji ga ne želi izročiti.

Rok je prepričan, da Emil ni njegov sin FOTO: VOYO

Irena se začne intenzivno jokati in kričati, naj ji vendar dovoli prijeti Emila, nakar ji Rok izroči sina in zapusti prostor.

Po kričanju in solzah je Irena dobila nazaj svojega otroka FOTO: VOYO

Irena se z otrokom odpravi na obisk k Sonji, Rok pa odide na obisk k Valentini, kateri pove, da se zaveda, da Emil ni njegov otrok. Valentina ga potolaži z besedami, da ve, kako se počuti in po nekaj sekundah tišine se poljubita.

Rok in Valentina sta se poljubila FOTO: VOYO

27. decembra bo zadnji del tretje sezone priljubljene serije. Ne zamudite.

Med pestrim in razburljivim dogajanjem v štirikotniku Valentina–Rok–Irena –Mark pa se vaščani soočajo z naravno katastrofo in ugotavljajo, kaj bi bil lahko glavni razlog za največji pogin rib do sedaj. Na vrhu seznama osumljencev pristane Erik. Ne zamudite pestrega dogajanja v zadnjih delih tretje sezone Reka ljubezni, ki bo od tega tedna dalje na sporedu od ponedeljka do petka ob 20.00 na POP TV.