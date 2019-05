Nova drama v Reki ljubezni: Valentino izdalo zdravje

Valentina Lekić (Ana Urbanc) je zakorakala v gospodarske vode. Prepričana, da Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) v zadnjem času nekoliko stagnira, se poda v kandidaturo za predsednico Gospodarske zbornice Slovenije. Skliče posebno tiskovno konferenco, na kateri novinarjem predstavi svoj program. Prepričana je, da je na dobri poti, da ji uspe. A žal ne bo šlo vse po načrtu. Med novinarje se priplazi nepričakovan in nezaželen gost Erik Kos, ki se na konferenci Valentini predstavi kot Tadej Blaznik iz Združenja neodvisnih novinarjev. To Valentino čisto spravi iz tira, da jo pripelje do resnih zdravstvenih težav

Za končnim rezultatom, ki ga gledalci vidijo na TV zaslonih, se skriva več ur napornih snemanj – od čustveno bolj zahtevnih do romantičnih in akcijskih prizorov. Igralca Ana Urbanc in Vojko Belšak si v ustvarjanje čustveno napornih prizorov vneseta trenutke sproščenosti in si naporne ure snemanj popestrita z dobro merico humorja: ''Veliko se smejimo. S tem si damo energijo in fino je včasih razelektrit napeto ozračje, '' je za 24ur.com povedala simpatična Ana.