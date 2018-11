Otroka v Reki ljubezni igrajo dvojčki: kako je videti njihov dan?

Ste vedeli, da oba otroka v Reki ljubezni igrajo dvojčki? Tako snemanje popestrijo kar štirje dojenčki. Spoznajte Mišo in Manco, ki igrata Helenco, ter šestmesečna Lucijana in Florjana, ki igrata Emila. Kako je videti snemalni dan z dojenčki na setu, kako so igralci sprejeli svoje mlade soigralce, kdo se z njimi največ crklja, kaj na snemanjih počnejo mame in kaj jim celotna izkušnja pomeni?

Heleno igrata dvojčici Miša in Manca. FOTO: Ksaver Šinkar

V Reki ljubezniste lahko spremljali, ko so se igralski ekipi pridružili najmlajši igralci – stari le nekaj mesecev. Ste se kdaj spraševali, kako se starši odločijo, da bodo njihovi otroci tako zgodaj zasijali na ekranih, kaj jim to pomeni in kako se s tem soočajo otroci sami?

V Reki ljubezninajmlajša prebivalca Krke, Heleno in Emila, igrajo štirje otroci. Skoraj enoletni dvojčici Miša inManca – prvo svečko bosta upihnili 4. decembra – igrata Heleno, Valentinino hčerko. Šestmesečna Lucijan inFlorijanpa igrata sinčka Irene in Roka, malega Emila. Kako so se starši odločili za to, da bodo njihovi otroci sodelovali pri snemanju? Mami sta na družbenih omrežjih v skupini o dvojčkih zasledili, da iščejo mlade igralce. Prepričani sta bili, da bo to posebna izkušnja, sploh ker bo na tak način ovekovečeno njihovo otroštvo, ki ga bodo lahko pogledali, ko odrastejo, pa tudi starši bodo imeli lep spomin. "Zdelo se mi je, da zna biti to ena lepa izkušnja, da vidimo, kako poteka snemanje serije, zato smo se odločili, da se prijavimo. Predvsem me veseli, da si bosta fanta enkrat to lahko ogledala, da bosta videla, kaj vse se je dogajalo. Takrat jima bom tudi povedala, kako je vse skupaj potekalo in seveda se bosta videla na televiziji (smeh)," je povedala mati dvojčkov Diana Cetin.

FOTO: Ksaver Šinkar

"Bilo mi je zanimivo in sem rekla, da bi pa tole lahko poskusili. Čeprav mi jih je veliko reklo, pa zakaj greš v to, že tako ali tako imaš veliko dela. Meni pa je bilo dobro, da nismo samo doma, da se otrokom nekaj dogaja, da je to nekaj novega za njih. Tudi za to, da bosta te posnetke lahko videli, ko bosta veliki. Pa tudi jaz bom imela lep video spomin na njiju," je podobno pojasnila mati deklic Tina Fijavž. "To je ena zelo lepa izkušnja. Lahko pa, da bosta v bodoče celo igralki. Nikoli se ne ve. Velikokrat gledam fotografije otrok na kakšnih reklamah, ki potem pokažejo, kako je videti otrok čez petnajst let. Da se vidi, kakšna je bila razlika po toliko letih," je še dodala. Kaj pa pomisleki? "Glede na to, da se vozimo iz Slovenj Gradca in da imamo kar nekaj kilometrov do Ljubljane je bil edini pomislek ta, kako bosta fanta prenašala vožnjo. Zdaj pa, ko v bistvu celo vožnjo prespita, niti ni tako zelo naporno, kot smo morda na začetku pričakovali," je pojasnila Lucijanova in Florijanova mati. Mati dvojčic pa ni imela pomislekov. "V trenutku sem vedela, da je to to. Nisem pa sprva vedela, za katero slovensko serijo bomo snemali. Takrat sem mislila, da se celo pripravlja kakšna nova serija. Tudi, ko so me bližnji spraševali, če bo to za Reko ljubezni, sem rekla, ne zagotovo ne bo za to serijo. Šele, ko so me poklicali, kakšno številko oblačil imata punci, sem presenečeno izvedela, da pravzaprav res snemamo za Reko ljubezni," je dodala.

'Ekipo sta očarali.' FOTO: Ksaver Šinkar

Seveda sta obe mami ves čas prisotni na snemanju, poleg tega pa imata tudi "pomočnike". "Na snemanje pridem z mamo ali očetom, da lahko enega popazita, medtem ko drugega nesem na snemanje. Pa tudi drugače smo seveda na snemanju vedno prisotni," je povedala Diana. "Vedno imam nekoga s sabo za pomoč, ker bi sama težko zmogla vse," je dodala Tina. "Ko je na primer kakšen dan več teh sekvenc snemanja, zna biti malce naporno, vendar vedno manj. Predvsem zdaj, ko sta nekoliko zrasli, jih vmes dam v avtomobil in med pavzo naredimo en krog, da se malce naspita. Ko pa snemamo na Krki pa med potjo tja in nazaj spita, tako da sta pripravljeni za snemanje. Sta zelo prilagodljivi," je še dodala. Popestritev preživljanja časa s starši Čeprav mnogi mislijo, da je to za otroke naporno, pa gre v resnici za pestro preživljanje časa, preživljajo ga skupaj s starši, ves čas se okrog njih dogajajo zanimive stvari.

Tudi igralci in režiser so nad malimi soigralci več kot navdušeni. FOTO: Ksaver Šinkar

"Otroka na snemanju zelo uživata. Florijan se je na primer zelo navadil na Tadeja. Zelo mu je všeč in res je vesel, ko ga zagleda. Lucijan pa se je nekoliko bolj navadil na Laro. Vsak ima torej svoj par (smeh)," je pojasnila Diana. "Punci sta zares zelo radi med ljudmi, veliko se jima dogaja. Ko jih ekipa ogovarja, se odzivata in spremljata vso dogajanje. Spremljata tudi mikrofone in ostale rekvizite. Zamotita se, veliko stvari ju zanima. Vsako malenkost primeta tudi v roke in usta, to so zdaj ta leta," je povedala Tina. In tudi igralska zasedba je nad najmlajšimi soigralci več kot navdušena, saj poskrbijo za posebno vzdušje. "Okrog njiju se naredi kar en krog, vsi ju želijo malo pobožati, malo pocrkljati. Veliko smo naredili skupnih fotografij tudi z ostalimi igralci, tako da sta kar priljubljena," je povedala Florijanova in Lucijanova mama. "Ekipo sta očarali. Ko spremljam serijo in ko vidim kakšne vloge igrajo posamezne igralke in igralci, pa potem, ko pridejo do otrok, so čisto drugačni. V njuni družbi se čisto stopijo. Vsi si ju želijo v naročju. V seriji so pravzaprav skoraj čisto druge osebe, kot pa potem, ko komunicirajo z otroki. Vidi se, da se res v celoti vživijo v svoje vloge v seriji," je dejala mama dvojčic Maše in Mance.