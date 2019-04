Posneli so zadnji del Reke ljubezni: več kot 7200 strani scenarija

Reka ljubeznise po dveh letih poslavlja. Kakšna bo usoda Roka in Irene? Bo njun zaključek srečen in bosta pozabila na vso dramo, ki sta jo skupaj doživljala, ali bodo vsi pretekli pretresi prehudi za preživetje njunega odnosa? Čeprav so Reko ljubezni že posneli do konca , jo lahko vsi oboževalci še vedno spremljajo od ponedeljka do četrtka, ob 20. uri na POP TV . Z najljubšimi liki se bomo družili še kar nekaj tednov.

'Padla je zadnja klapa'

Lara KomarinTadej Pišek, ki sta stopila v čevlje glavnih likov, sta povedala, da je po končanem snemanju težko opisati občutke, da nista še popolnoma dojela, da je zares nastopil konec Reke ljubezni. "Ne znam še opisati občutkov. Mogoče, ker mi ni še povsem jasno, da je te zgodbe konec, ali mogoče, ker bodo naši liki še nekaj časa vsak večer živeli na televizijskih ekranih, ali ker se je snemanje v studiu in na Krki tako zapisalo v moj vsakdan, da preprosto ne morem dojeti, da se je Reka ljubezni pač iztekla. Čeprav me pogled na porušene hiške na setu in tesni objemi, ki smo si jih na žuru po zadnji klapi izmenjavali vsi kolegi, ovijejo v neko mehko nostalgijo, vem, da bo ta zgodba ostala za vedno v mojem srcu, v lepem spominu," je za 24ur.com povedala nasmejana Tržačanka. Tadej pa pravi da se je zadnji dan v studio odpravil s precej grenkim občutkom: "Z zadnjo sekvenco se je od mene poslovil tudi Rok, čigar zgodbo sem pripovedoval dve leti. Nisem še zares dojel, da je konec. Zdaj grem na krajši dopust in mislim, da bom šele, ko se vrnem domov, zares dojel, da je tega obdobja konec. Liki in zgodba so se končali, prijateljstva, ki smo jih spletli v teh dveh letih, pa bodo ostala. Padla je zadnja klapa, posneli smo vse dele Reke ljubezni."

Več kot 7200 strani scenarija

V dveh letih je pridna ekipa, ki jo je vodil režiser Nejc Levstik, posnela štiri sezone drame, pretresov, ljubezni, spletk in prevar. Kako so v dveh letih lahko posneli več kot 300 epizod in kar štiri sezone? Pridna ekipa je delala in intenzivno snemala po več kot 12 ur na dan. Četrto sezono so posneli v pičlih 115 snemalnih dneh.

Priljubljena serija, ki se osredotoča na medosebne odnose, je posneta na idilični dolenjski Krki in v Ljubljani. Serija je skupno obsegala kar 21 notranjih setov in 36 zunanjih setov.