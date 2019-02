Reka ljubezni je nazaj: bo Irena odpustila Roku?

Tretja sezona Reke ljubezni , ki je postregla z dramo, akcijo, ljubenskimi iskricami, smrtjo, rojstvom, prevarami, čudovitimi trenutki , se je iztekla zelo napeto: Irena je Valentino in Roka zasačila med poljubom. Mu bo odpustila?

In čeprav sta Irena in Rok (Tadej Pišek) v seriji trenutno v slabih odnosih, pa sta Lara in Tadej v resničnem življenju povsem drugačna. Odlično razpoložena smo ju ujeli na snemanju serije, kjer nam je Lara v smehu skušala povedati kaj o presenečenjih nove sezone, a ji je nalogo onemogočal navihani Tadej: