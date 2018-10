Reka ljubezni: Kdo je simpatični Ferdo?

Ustvarjalci slovenske uspešnice Reka ljubezni so že na začetku tretje sezone napovedali, da v zgodbo prihajajo novi liki. Do zdaj ste že lahko spoznali Rokovo in Blaževo polsestro Petro. Zdaj pa prihaja še nekdo. Spoznajte novega prebivalca Krke.

Potem ko smo se že spraševali, ali bo penzion Božič propadel zaradi finančnih težav, ga je doletelanesreča - zgodil se je še en požar na Krki. Tereza je pomotoma povzročila požar in penzion z novimi stanovalkami – vanj se je preselila tudi Marija – živi naprej. Pod okrilje ga je vzela Vida in s pomočjo ideje, ki ji jo je predstavila Irena, penzion spremeni v varovane sobe, ki so namenjene starejšim ljudem, upokojencem. Oglas opazi tudi Ferdo, upokojeni profesor biologije in šarmanten moški, in se oglasi v penzionu. Ferda bo zaigral legendarni dramski igralec Ivo Ban. Kaj nam je v svoji vlogi zaupal, si poglejte v videu ... Ferdo se bo s svojim znanjem o botaniki in poznavanjem vseh vrst različnih rož prikupil tudi eni izmed stanovalk v penzionu. Komu?