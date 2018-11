Reka ljubezni osvojila televizijski večer

Reka ljubezni, ki je srca oboževalk in oboževalcev osvojila z liki priljubljene Irene (Lara Komar) in trmastega Roka (Tadej Pišek), je dosegla 12,6-odstotni rating in 37-odstotni deležvseh gledalk in gledalcev televizijskih vsebin v živo (AGB Nielsen Media Research, 26. 11. 2018, 18–54 let, v živo in z zamikom na isti dan), ter s tem dosegla rekord vseh treh sezon predvajanja.