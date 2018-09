Reka ljubezni: pretresljiva smrt Blaža

Brez dvoma lahko rečemo, da so ustvarjalci slovenske uspešniceReka ljubezni, v kateri spremljamo ljubezensko zgodbo Irene in Roka, poskrbeli za pretresljiv razplet dogodkov. Ubili so enega najbolj priljubljenih in glavnih likov v zgodbi – Blaža Slaka, Rokovega brata.Zanj je bila usodna zastrupitev z zeleno mušnico.

Hkrati so poskrbeli za zgodovinske trenutke v naših serijah, saj je prvič sredi serije umrl eden najbolj priljubljenih in osrednjih likov. A kot je povedal režiser Nejc Levstik, je smrt bližnjih žal del vsakdana, zgodba Reke ljubezni pa je tako uspešna ravno zaradi tega – ker prikazuje resnično življenje in vse lepe, pa seveda tudi manj lepe trenutke, ki so del njega.

Blaževa smrt je velik udarec za njegove bližnje, njegovo srčno izbrankoSaro in seveda tudi za gledalce in gledalke, ki so Blaža v dveh sezonah zelo vzljubili. Bolečina je še tako večja, ker je odšel pozitiven lik.

Najbrž ni nikogar, ki ne bi ob pogledu na strte Slakove in obupano Saro potočil solze, še bolj zaradi tega, ker smo ob tem podoživeli čustva ob izgubi nam ljubih oseb. Bilo je čustveno, bilo je nepozabno, a kakor v življenju – in zato je zaplet toliko bolj boleč – se zgodba tukaj ne konča. Junaki morajo zdaj preko bolečine, preko nesmiselne izgube ter najti moča za nadaljevanje. Prav tu je tista razlika: v serijah junaki seveda umirajo, a pogosto na koncu, zgodba se z njihovo smrtjo konča. Resnično življenje pa ni takšno, in Reko smo vzljubili ravno zaradi tega, ker kaže resnično podobo naših življenj. Do konca smo upali, da se bo priljubljeni lik izvlekel, ker so serije večinoma narejene tako, da se razpletejo dobro.