Rojstvo, smrt, ljubezen in akcija: prelomni trenutki tretje sezone Reke ljubezni

Pretekla sezona Reke ljubezni se je začela veselo, optimistično, z velikim zvezdniškim obiskom Jana Plestenjaka, kmalu pa je sledil nepričakovan in krut preobrat: smrt priljubljenega Blaža. A posijalo je novo upanje: rodil se je Emil, prav tako pa je vzniknilo tudi nekaj ljubezenskih iskric. Seveda ni manjkalo drame, akcije in napetosti. Podoživite najbolj prelomne trenutke.

Rojstvo, smrt, ljubezen, nesreča, bolezen, iskre, žalost: vse je neizogiben del življenja in to je še kako dobro ponazorila pretekla sezona Reke ljubezni. Ni nam prizanesla – kljub veselemu začetku, veselici, ki je nakazala, da so na Krki zavladali sproščeni, veseli in svetli časi, je kot z jasnega grenko zarezala usoda. Začelo se je veselo. Veselico, za katero so ustvarjalci pripravili kar 12 kilogramov slanega peciva, 20 kilogramov čevapčičev in 300 litrov pijače, je popestril zvezdniški obisk. Avtor naslovne pesmi Nekaj je v njej,Jan Plestenjak, se je kot igralec odlično izkazal, še bolj pa seveda navdušil z nastopom:

A veselje ni trajalo dolgo. Komaj je simpatični Blaž dobro našel srečo s Saro, je trenutek nepazljivosti usodno zaznamoval življenja junakov. Blaž se je zastrupil z gobami in umrl.

Bolečino neizpolnljive praznine, ki jo je pustil za sabo, je nekoliko zapolnilo novo življenje, ki je posijalo na Krki. Irena in Rok – z njima pa vsi bližnji in malo manj bližnji – sta se razveselila sina Emila.

Nova starševska vloga ni prenesla samo radosti, ampak tudi izzive in tegobe, ki so staršem dobro poznani. Medtem ko sta se Irena in Rok soočala z novo vlogo, pa je dogajanje dodatno zapletel Mark, ki je s svojo vrnitvijo prinesel tudi mnogo težav. Ponovno so se namreč med njim in Ireno vnele iskrice, še bolj pa dvom, kdo je v resnici Emilov oče.

Vse ljubezenske zgodbe pa niso bile tako težavne, na Krki je vzniknilo tudi nekaj čudovitih romanc. Obe sta "zakuhala" prišleka, Petra in Ferdo. Čeprav je Petra s svojim prihodom dvignila precej prahu, je v vsej zmešnjavi našla tudi ljubezen. Priljubljenemu dobrosrčnemu detektivu Gašperju, ki v preteklosti ni imel sreče v ljubezni, saj mu je Katja strla srce, je zbudila novo upanje. Kljub v preteklosti strtemu srcu se je opogumil in izlil na plan svoja čustva, rodila pa se je čudovita ljubezen.

Ferdo pa je omehčal Marijo in skupaj sta dokazala, da za ljubezen ni nikoli prepozno. Marija je namreč sprva oklevala in ga ni mogla pustiti preblizu, a je z vztrajnostjo porušil njen zid.

Tudi akcije ni manjkalo. Penzion Tereze in Anglece je zajel požar, Erikovo stanovanje pa je uničila eksplozija. Uroš Lekič in Andrej Majer sta se namreč odločila, da se ga znebita, zato sta mu v stanovanje podtaknila bombo. Še večje presenečenje kot eksplozija pa je bil končni razplet, saj se je izkazalo, da je Erik njune namere pravočasno odkril, zato je bil v času eksplozije v stanovanju Gornik. Eriku in Janu je uspela velika prevara: z denarjem sta uspela pobegniti na Ciper.

Čeprav Roka poznamo kot mirnega, je bilo zanj vse skupaj preveč in dogajanje je epilog dobilo begu k Valentini. Tako se je sezona iztekla zelo napeto: Irena je Valentino in Roka zasačila med poljubom. Njuna ljubezen pa ni edina na preizkušnji. Kaže, da se trnova zakonska pot Sonje in Bojana končuje, saj je Sonja ob koncu sezone zahtevala ločitev.