Simpatična pravnica, ki je navdušila Jana

Malo po tem, ko je za svežo energijo in ljubezenske iskrice poskrbel Miha Rodman v vlogi Dejana , bo dogajanje popestril še en nov lik. Ambiciozna študentka prava Iza ( Lea Mihevc) , podnajemnica Janovega stanovanja, se bo vpletla v zgodbo Jana in Erika.

"Je radovedna študentka prava, ki ima zelo rada pravico in resnico," o svojem liku pove simpatična Lea. Dodaja, da ji vloga predstavlja določen izziv, prav tako tudi časovno usklajevanje snemanja in študija, saj je tudi v resnici študentka – drugega letnika igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. A predvsem gre v celoti za prijetno izkušnjo, v kateri zelo uživa: