Snemanje četrte sezone Reke ljubezni že v polnem teku

Snemanja Reke ljubezni nepretrgoma tečejo že več kot dve leti. To pomeni 10.125 minut zgodbe in vsaj še dvakrat toliko dela številne skupine ljudi. In čeprav se je kratek oddih prilegel, so se igralci in ustvarjali z veseljem vrnili na delo, saj jim dobre energije in delovnega elana ne manjka. "Nam je še vedno lepo, kaj pa vam?" sprašuje simpatična Lara Komar.

Rok (Tadej Pišek) je vse bolj izgubljen. FOTO: Ksaver Šinkar

Tretja sezona priljubljene originalne slovenske serije Reka ljubezni, ki nam ni prizanašala z zapleti, tragedijo, dramo, hkrati pa nas razvesleljevala s prijetnimi trenutki in ljubezenskimi iskricami, se je končala dramatično. In medtem ko še vedno premlevamo nepričakovan konec, priljubljeni liki in ustvarjalci serije že s polno paro ustvarjajo novo sezono.

In že takoj na začetku nove sezone nas očitno čaka mnogo vznemirljivih in nepredvidljivih dogodkov. Nedvomno nas v novi sezoni čaka še veliko presenečenj. Ker imajo igralci za sabo že tri sezone, kar pomeni ogromno snemanih dni in še več ur, so se zelo zbližali in spletli prijateljske vezi, kar je razvidno tudi iz fotografij, iz katerih žari njihova energija. In čeprav so radi skupaj ter ustvarjajo priljubljeno serijo, ki toliko gledalcem lepša večere, jim je zaslužen oddih prijal. A zdaj so se vrnili pred kamere in tega so veseli, pravijo. Poglejte sproščene utrinke s prvega snemanja nove sezone:

FOTO: Ksaver Šinkar

"Tri sezone, trikrat ogromno število 45-minutnih epizod, 10.125 minut zgodbe, ki je preko televizijskih ekranov potovala do vas, gledalcev. Da ta zgodba nastane, moramo tem minutam dodati vsaj še dvakrat toliko dela številne skupine ljudi, ki s to zgodbo skupaj že skoraj dve leti preživlja čas. Nam je še vedno lepo, kaj pa vam? Upam, da bo naša zgodba še vedno tako prijetno spremljala vaš vsakdan," je povedala simpatična Lara Komar (Irena).

Tadej Pišek (Rok) je dodal, da bo nova sezona prinesla precej presenečenj: "Liki se iz sezone v sezono spreminjajo, dogodki in spletke na Krki jih vedno bolj zaznamujejo. Jaz z veseljem prebiram scenarije za novo sezono in presenečeno spremljam razvoj in spreminjanje Roka, ki je vedno bolj izgubljen. Snemanja Reke ljubezni nepretrgoma tečejo že več kot dve leti, a dobre energije na snemanju in delovnega elana nam še ne manjka. Filmski prebivalce Krke se torej kmalu vrnejo z novimi zgodbami, zapleti in skrivnostmi." Nina Ivanič(Mojca) tudi že sama komaj čaka začetek nove sezone: "Zdi se mi, da bo še bolj zanimivo, presenetljivo in dramatično. Ubogi moj Franci, njegova lubika ga bo spet vrtela okrog prsta."

Lara upa, da bo zgodba še vedno tako prijetno spremljala vaš vsakdan. FOTO: Ksaver Šinkar