Ste ju pogrešali? Erik in Jan sta nazaj

Ker je za nami že kar nekaj epizod 4. sezone, ste se gledalci zagotovo spraševali, kje za vraga tičita pretkana pajdaša Erik Kos in Jan Drole? Brez skrbi, v zgodbo in na ekrane se vračata že jutri, najbolj neučakani pa ju lahko v novi epizodi že vidite na VOYO .

Tako kot se tok reke ves čas spreminja, se tudi zgodba in s tem situacije, ki se jim spretno prilagajata ljubljanska falota Erik in Jan. Med odsotnostjo sta imela dovolj časa, da sta kovala nove finančne zarote. Jima bo tisto, kar naklepeta, na koncu tudi uspelo izpeljati?

Erik in Jan se vrneta v Ljubljano. Uroš Mojci predstavi svojo idejo za posel na Krki. Zala Mihi razloži, zakaj ne more v Ameriko. Rok postavi Vido na svoje mesto, Marija pa izrazi podporo Roku in se postavi na njegovo stran. Franc sooči Mojco glede Uroša in njenega dela v Lekslo. Petra in Gašper pripeljeta novega podnajemnika za delavnico in sobo, ki takoj vse očara. Bo njegovi simpatičnosti podlegla tudi Irena?