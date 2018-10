Ste opazili novost v Reki ljubezni?

V obeh sezonah smo že dodobra spoznali domove likov serije, znameniti penzion Božič, gasilski dom, Valentinino stanovanje in preostala prizorišča. Kako se lotite celotne ideje postavitve in iz česa izhajate?

Kot že rečeno, se tudi bivalno okolje likov prilagodi njihovim karakterjem. Npr. v primeru sester Božič smo izhajali iz tega, da sta ohranili staro hišo in jo z Angelčino podjetniško žilico spremenili v penzion, da bi ubežali finančnim težavam. Opremo za penzion smo tako iskali vsepovsod – veliko je prišlo iz malih oglasov (Bolha), bolšjega trga, kakšni detajli pa so tudi novi in smo jih naknadno postarali (npr. ključi). Tretja sezona prinaša presenečenje tudi v penzionu in s tem nekaj osvežitve samega prostora. Pri Valentininem stanovanju pa smo izhajali iz dejstva, da živi v Ljubljani, ji denar ni problem ter sledi trendom v notranji opremi. Domovanje Slakovih je bil še posebej izziv, saj gre za nosilne like serije. Ker je to dom dveh mladih mizarjev, je seveda ključni element les ter svež in moderen pristop do oblikovanja le-tega, hkrati pa je to tudi Marijin dom, kar občutimo s starimi kmečkimi elementi ter z njenim zeliščarstvom. Medvedovi pa z opremo svojega doma odražajo statusni simbol in seveda tudi dejstvo, da Bojan zelo rad lovi.