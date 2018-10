Po dolgem obdobju žalovanja je na Krki prevladalo veselje. Rok in Irena sta dobila sinčka, ki sta ga poimenovala Emil. To ime je izbral Rok, saj je bilo tako ime njegovemu pradedku, pozneje pa se je izkazalo še, da je bila Irenina babica Emilia. Ime nosi poseben pomen tudi za Laro Komar , ki igra Ireno: "Lahko vam zaupam, da je mojemu nečaku ime Emil, tako da imam to ime zelo rada!"

Kako pa se v novi vlogi znajdeta s Tadejem? "To je na glavo obrnilo ne le Rokovo življenje, ampak tudi naša snemanja Reke ljubezni. Na snemanju se nam je pridružil nadvse prikupen dojenček in seveda je delo z njim res posebna in enkratna izkušnja. Rok in Irena sta novopečena ponosna starša, in to seveda močno zaznamuje najine like. Delo z otroki in dojenčki mi ni tuje, in to mi seveda pomaga tako pri igranju očka Roka, kot tudi vsak dan na snemanju z novim soigralcem," nam je povedal Tadej Pišek . Dodal je še, da v tej vlogi neizmerno uživa, gledalcem pa namignil, da se nam v nadaljevanju Reke ljubezni obeta kup zanimivih zapletov, zgodb in prigod družine Slak.

Lara je razkrila, da Tadej Pišek med odmori na snemanju pride vedno prvi do dojenčka, "ga vzame v naročje, ga crklja, se z njim nežno pogovarja in blaženo smehlja". "Tadej bo prekrasen očka, o tem sem prepričana! Kako gre pa Roku ... to boste kmalu odkrili ...( smeh)," je dodala.

Kako pa je sama doživljala snemanje poroda, glede na to, da je tudi sama mama dveh sinov? "Vsaka življenjska izkušnja je za igralca dragocena tudi zato, ker jo lahko iz predalčkov spomina vzame in z njo obogati trenutke, ko gradi življenje na odru ali setu. In če je izkušnja, ki jo odigraš v zgodbi, lepa, ti podoživljanje napolni srce. Ja, porod je bil zame ena najlepših izkušenj v mojem življenju, tako da so me preplavila sama krasna in globoka čustva," nam je povedala.

V zasebnem življenju ima dva sinova, v Reki ljubezni je dobila sina … je mogoče čas za kakšno deklico? "Večkrat razmišljam, da bi imela še tretjega, mogoče punčko (čeprav čutim, da sem usojena fantkom, smeh), in Irena je kriva, da še bolj pogosto pomislim na to (še v seriji mi niso namenili deklice!). Ne vem, mislim, da se ne bom racionalno odločala, pustila bom, da me tudi tokrat življenje preseneti," je dejala.