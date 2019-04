Televizijski tekmici bosta pogrešali snemanje: 'Stiska me'

Ko Reka teče proti koncu, se sprašujemo, katera ljubezen bo premagala ovire in kako se bodo razpletli ljubezenski zapleti. Televizijski tekmici Lara Komar in Ana Urbanc sta v resničnem življenju seveda prijateljici, ki se skupaj čustveno poslavljata od priljubljene serije.

Lara Komar (Irena) in Dora Petrej (Zala). FOTO: Ksaver Šinkar

Medtem ko na Krki spremljamo pravo ljubezensko dramo med Ireno, Rokom, Valentino in Dejanom ter nas presenečajo novi in novi zapleti vse bolj napete zgodbe, pa igralke in igralci, ki so zadnji dve leti svojega življenja posvetili najbolj gledani slovenski seriji, počasi zaključujejo s snemalnimi dnevi. In kakor gledalci ne bomo hitro pozabili pestrih likov in doživetij, s katerimi smo čustvovali, se tudi igralci čustveno poslavljajo od Reke ljubezni. Tadej Pišeknam je že zaupal, da bo pogrešal Roka,"čeprav je bil včasih bumbar" in da je slovo od ekipe težko, saj so dve leti skupaj preživljali po 12 ur na dan.

Vezi, ki so se med snemanjem stkale med junaki, ki so si v seriji kdaj pa kdaj skočili v lase, v resničnem življenju ne bodo zamrle. Lara Komar(Irena) in Ana Urbanc(Valentina) sta v seriji tekmici, v resničnem življenju pa seveda prijateljici, ki se skupaj poslavljata od Reke ljubezni. "Moram reči, da smo se igralci prepuščali toku Reke ljubezni, tudi takrat, ko so nas zapleti in razpleti presenečali. Stopali smo v dogajanje zgodbe, jokali, se smejali, se tudi živcirali, se poljubljali in objemali. Reka ljubezni ostaja naslov zgodbe, ki se počasi zaključuje. Do njenega vrhunca se bo zgodilo še marsikaj. Z mojim likom sem občutila doživljanje in trenutke, z njo hrepenela in se srečevala z univerzalnim vprašanjem, kaj je ljubezen, kje je tista prava ljubezen. To so tiste zgodbe, ki bodo živele še naprej, tudi takrat, ko se bo naša serija zaključila," nam je zaupala Lara.

Ana Urbanc (Valentina). FOTO: Ksaver Šinkar

"Čeprav je naravno in prav, da se naša Reka izteka in bo naredila prostor čemu novemu, me kar malo stiska. Težko se bo posloviti od celotne ekipe, od ljudi, ki smo si postali zelo blizu in skupaj pletli tole zgodbo in navsezadnje od Valentine, ki sem ji posodila sebe. Vse to mi bo ostalo v lepem spominu, ki ga ne bo odplaknila nobena reka (smeh)," pa nam je čustveno poslavljanje od serije opisala Ana. Kako se bo razpletlo dogajanje na Krki? Katera ljubezen bo na koncu zmagala? SpremljajteReko ljubezniod ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV, na VOYOpa vas epizode čakajo že dan prej.