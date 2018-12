Tretja sezona Reke ljubezni z dramatičnim koncem

Skrivnosti, ki vznemirjajo prebivalce Krke, bodo v zadnjem delu priljubljene serije Reka ljubezni razkrite in dodobra zaznamovale like zgodbe. Sestri Božič (Teja Glažarin Marinka Štern) končno izpovesta skrivnost Terezinega dvojčka. Kako bosta Petra (Vesna Kuzmić) in Rok (Tadej Pišek) razrešila družinsko dramo? Bo Rok končno popustil in Petro sprejel v družino?

Stvari so se spremenile

Spomnimo, da se je tretja sezona pričela z napovedjo velikih sprememb, ki so zasukale dogajanje v idilični dolenjski pokrajini. Tok reke Krke s tretjo sezono ni bil več enak, a priljubljeni liki so poskrbeli, da so se stvari znova postavile na svoje mesto. A le za kratek čas. Nepredvidljive vrnitve oseb na Krko so poskrbeli še za večjo dramo. Tudi Sonja (Mojca Funkl) poskrbi za presenetljivo odločitev, ki preseneti Bojana (Branko Šturbej). Da ljubezen nikoli ne počiva, je bilo tudi v Reki ljubezni jasno. Po tem, ko se omehčata tako Marija (Marijana Brecelj) kot Ferdo (Ivo Ban), skleneta, da bosta skupaj odpotovala.