Vedno je čas za romantiko: Gašper je izlil svoja čustva

Kljub temu da Krka doživlja pretres za pretresom, je ljubezen še vedno najmočnejša. Čeprav je Petra s svojim prihodom dvignila precej prahu, je v vsej zmešnjavi našla tudi ljubezen. Gašper, ki na vseh področjih preživlja težke čase, je v njej našel novo upanje. Opogumil se je in ji izpovedal svojo ljubezen ter priredil romantični pobeg od težav.

Gašper in Petra sta kljub bolečini našla trenutke za romantiko. FOTO: Ksaver Šinkar

Petra, ki je s svojim prihodom na Krko precej razburkala dogajanje, sploh s prizadevanjem, da pridobi del dediščine, ki ji pripada po Blaževi smrti, je ob spoznavanju družine spoznala tudi ljubezen. Ker je Rok ne more sprejeti, je bil zanjo pritisk prevelik in se je odločila, da pobegne – čeprav le za eno noč. Z Gašperjem sta pobeg izkoristila za romantiko, na plan pa so privrela tudi čustva.

Gašper se je kljub v preteklosti strtemu srcu opogumil in izlil na plan svoja čustva. Petri je povedal, da se je zaljubil vanjo, to pa predvsem tudi pokazal, ko je napovedal, da se bo sam pogovoril z Rokom, saj se mu zdi njegovo vedenje nesprejemljivo in se tako, kljub temu da sta z Rokom najboljša prijatelja, postavil na Petrino stran. "Na Krki kljub Blaževi smrti življenje teče naprej. Prišla je Petra in v Gašperju vzbudila zanimanje. Ne zanima ga toliko, če se bo izkazalo, da je res Rokova sestra. Bolj ga zanima, če bo nekdo, s komer bi lahko preživljal težke čase, ki jih doživlja na vseh področjih," pa nam je o Gašperjevih občutkih zaupal Gregor Gruden.

Gašper je Petri povedal, da se je zaljubil vanjo. FOTO: POP TV

Prav tako je poskrbel, da se je kljub težki situaciji, v kateri se je znašla, počutila prijetno, saj ji je priredil romantično kampiranje ob Krki. Čeprav je bila najprej zadržana, je Petra spregovorila o svoji preteklosti, svojem odnosu z očetom, ki ga je imela rada, saj jo je do svoje smrti obiskoval. K večji bolečini pa je prispevalo še dejstvo, da sta prenočila ob lipi, ki so jo v večni spomin na Blaža posadili njegovi bližnji. Blaževa smrt je njegovo družino, prijatelje in Krko globoko zaznamovala. "Krka počasi, a vztrajno spira bolečino iz naših src. Danes smo posadili lipo, drevo življenja, v tvojo čast in spomin. Dragi moji Slakovi, vem, da v sebi še vedno neutolažljivo jokate, ampak imeli ste ga in nihče vam ga ne more vzeti," je v ganljivem govoru dejal Franc. Pokukajte v zakulisje snemanja tega čustvenega prizora:

FOTO: Aljoša Kravanja

