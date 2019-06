'Z Laro bova druženje nadaljevala na gledaliških deskah'

"Bliža se zadnji del Reke ljubezni in čeprav že dober mesec ne snemamo več, se s tem dokončno končajo naše skupne poti. Večina se nas bo po dveh letih spet aktivno posvetila gledališču in tudi jaz se izjemno veselim nove gledališke sezone, ki mi prinaša velike izzive," je za 24ur.com povedal Tadej Pišek, ki ga je širša Slovenija spoznala preko glavnega lika Roka v priljubljeni originalni seriji Reka ljubezni. Čeprav se življenje na Krki bliža koncu, pa to ne pomeni, da se igralci ne bodo več srečevali. Ravno nasprotno. Pred njimi so novi projekti in nova sodelovanja: "Novo sezono odprem s premiero v gledališču Koper, potem pa se z dvema projektoma podajam na odre po celi Sloveniji. Lahko tudi zaupam, da bova z Laro nadaljevala najino druženje tudi na gledaliških deskah Špas teatra. Veselim se, ker me čakajo sami fantastični projekti in čudoviti sodelavci. A najprej dopust!"