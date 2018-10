Reka ljubezni: ognjeni zublji uničili penzion Božič

Tereza in Angelca sta ostali brez strehe nad glavo.

Tokrat je na Krki zagorel penzion Božič. Sestri Angelca in Tereza sta na nek način ostali brez strehe nad glavo, zaradi česar v zgodbi sledi nenavaden preobrat. Pomoč jima ponudi prav Marija, s katero se Angelca ne razume najbolje. Spomnimo, v prvi sezoni sta se celo stepli.

Tretja sezona serije Reka ljubezni je zagotovo sezona velikih preobratov in, kot kaže, pretresom še ni videti konca.

Ognjeni zublji so uničili penzion Božič.

Zanimivost tretjega požara je, da so snemanje le-tega morali prestaviti več kot štirikrat, ker jim je nagajalo vreme. Ekipa ustvarjalcev serije je za požar postavila tudi posebno kuliso, ki je nevarnim prizorom dala piko na i.

Na pomoč so priskočili gasilci.

Požari so hkrati tudi najzahtevnejši in najnevarnejši prizori za snemanje, tako za igralce kot za celotno snemalno ekipo — še posebej zahteven je bil prvi požar zaradi njegove obsežnosti .

To je že tretji požar, ki je zanetil ljubezensko dramo v Reki ljubezni. Spomnimo, da je bil prvi požar čisto na začetku prve sezone, ko je gorela velika gozdna površina. Poleg nevarnosti je le-ta zanetil tudi prve iskrice med glavnima junakoma zgodbe Ireno in Rokom. Torej vsaka slaba stvar prinese tudi nekaj dobrega. Drugi požar se je zgodil, ko je lastnik žage Bojan Medved v sodelovanju z Erikom zažgal Janezovo hišo. Med gašenjem se je takrat poškodoval Rok.

Se bosta sestri Božič strinjali z Vidinim predlogom?

Marija izve za Terezino skrivnost. Vida pa se razburi, ko izve, kdo je v resnici Petrina mama. Franc in Valentina se sestaneta glede gradnje krajinskega parka. Bojan in Miha predčasno odideta na Koroško. Vida oznani svoje plane glede penziona Božič.

