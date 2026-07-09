Risanke, zaradi katerih bodo otroci vzkliknili: Še eno! – starši pa rekli: Prav.

Starši, pozor! Če doma iščete risanke, ki niso samo za še pet minut pred spanjem, ampak pisan svet poguma, prijateljstva, radovednosti in zabavnih naukov, potem ima VOYO pravo zakladnico za najmlajše gledalce. Otroci bodo našli detektive, kužke, letala, čebelice, mlade tabornike pod morjem in najbolj pridnega pando na svetu. Starši pa boste našli nekaj še boljšega: risanke, pri katerih se otroci smejijo, navijajo, razmišljajo in mimogrede poberejo kakšno lepo sporočilo. Pomagaj prijatelju, ne goljufaj pri igri, bodi pošten, pogum ni samo za superjunake, včasih pa je treba najprej vprašati: Kako lahko pomagam?

Živalski preiskovalci FOTO: VOYO

Živalski preiskovalci: detektivska akcija za male radovedneže

Creature Cases | 2022 | IMDb ocena: 7,7/10 | sinhronizirano v slovenščino | VOYO Živalski preiskovalci so prava izbira, če ima vaš otrok rad živali, skrivnosti in je skoraj vsako vprašanje: Zakaj? Svit Sneg in Kim Keber sta neustrašna agenta organizacije PRASK, ki po svetu rešujeta najbolj nenavadne živalske primere.

Na sporedu so ugrizi na Monsun ekspresu, podivjani nosorogi, pogrešane kapibare, skrivnostne peščene kače, jokajoče opice, izginule žirafe in celo skrivnost z mamutom. Tukaj je zares dovolj primerov, da bi še domači plišasti medvedek najraje v roke vzel povečevalno steklo. Najboljše pri vsem? Otroci se ob napetih detektivskih zgodbah srečujejo z živalmi, njihovimi navadami, okolji in posebnostmi. Brez doooolgih predavanj, ampak z akcijo, s humorjem in širokim razponom živali, kot je široka in pisana paleta neštetih živalskih vrst na našem lepem planetu.

Dr. Panda: mali gledalci, velika srca

Dr. Panda | 2022 | IMDb ocena: 6,7/10 | sinhronizirano v slovenščino | VOYO

Dr. Panda FOTO: VOYO

Dr. Panda je tisti junak, ki bi ga nujno potreboval čisto vsak kraj na tem svetu. En dan je pilot helikopterja, drugi dan pek, potem dekorater, reševalec iz vode, novinar, voznik tramvaja, oskrbnik parka ali celo filmski režiser. Če bi imel vizitko, bi na njej pisalo: Pokličite me za vse. Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč prijateljem, rešuje zaplete in otrokom pokaže, da je vsako delo pomembno, če ga opraviš z dobro voljo. Ko se Mu pripravlja na večerjo, ko Ota premaguje strah pred vodo, ko se v pralnici zgodi katastrofa ali ko se v mestu nekdo obnaša precej nesramno in ga smeti, dr. Panda takoj zaviha rokave. Risanka je idealna za najmlajše, ker je prijazna, topla in razumljiva. Otrokom pokaže, da pomoč ni supermoč, ampak navada. Tudi najbolj zmešani dan se lahko lepo konča, če imaš ob sebi prijatelje.

Super krila: svet je velik, paketi pa še večji

Super Wings | 2025 | IMDb ocena: 5.9/10 | sinhronizirano v slovenščino | VOYO

Super krila FOTO: VOYO

Pri risanki Super krila je vsaka epizoda kot majhna vozovnica okoli sveta. Jan in njegovi prijatelji dostavljajo pakete otrokom po vsem svetu, rešujejo težave in dokazujejo, kako pester je svet, poln različnih krajev, kultur, idej in nenavadnih izzivov. Neustrašni junaki letijo v Amazonijo, Pariz, Singapur, Kairo, London, Himalajo, Brazilijo, na Kitajsko, Japonsko, Dansko, v Melbourne in celo na Luno. Pa še v preteklost! Dinozavri? Seveda. Pterozavri? Tudi. Digitalni svet Pikselandija? Zakaj pa ne. Črna luknja v vesolju? Samo še en običajen dan za Super krila. Otroci bodo navijali za Jana, Dejo, Lučko, Tino, Tristana, Saro, Tikija in Takija, starši pa boste opazili, da zgodbe spodbujajo radovednost, sodelovanje, iznajdljivost in pogum. Včasih je treba popraviti čoln, včasih spodbuditi letalo pri prvem poletu, včasih pomiriti jeznega morskega psa ali pa pomagati Tinu prebroditi strah pred kačjimi pastirji.

Spuži Kvadratnik: rumeni mojster zmešnjav

SpongeBob Squarepants | 2018 | IMDb ocena: 8.2/10 | sinhronizirano v slovenščino | VOYO

Spuži Kvadratnik FOTO: VOYO

Če obstaja junak, ki lahko iz pokvarjene budilke, pobeglega polža, čudnega vremenskega oblačka ali čisto navadnega delovnega odmora naredi nepozabno dogodivščino, je to gotovo Spuži Kvadratnik. V Bikinski Bistrici živi v ananasu, dela v Hrustljavem raku, ob sebi ima najboljšega prijatelja Patrika, polžka Garija, večno naveličanega Marka, podjetnega gospoda Rakarja in kopico sosedov, zaradi katerih pod morjem nikoli ni dolgčas. Spuži se vsega loti z nasmehom, navdušenjem in najboljšimi nameni. Tudi takrat, ko stvari uidejo v čisto pravo morsko norijo. S Patrikom se znajde v skrivnostnih podvigih, v Hrustljavem raku pa mora včasih reševati lakoto, zmedo, karanteno ali Planktonove nove načrte. Za otroke je Spuži Kvadratnik eksplozija smeha, domišljije in nenavadnih zapletov. Za starše pa je simpatičen opomnik, da prijaznost, vztrajnost in dobra volja pogosto rešijo več kot popoln načrt. Spuži morda ni vedno najbolj miren prebivalec Bikinske Bistrice, je pa zagotovo eden najbolj srčnih – in ravno zato ga otroci tako radi spremljajo.

Barbapapa: Srečna družina! – družina se spremeni v karkoli, samo da pomaga

Barbapapa: One Big happy Family! | 2023 | IMDb ocena: 7.7/10 | sinhronizirano v slovenščino | VOYO

Barbapapa: Srečna družina! FOTO: VOYO

Pri Barbapapa: Srečna družina! je doma ena najprijaznejših družin na svetu. Barbapapa, Barbamama in njuni otroci se lahko spremenijo v skoraj vse, kar si zamislijo – v hišo, vozilo, raketo, zavetje ali kakšno čisto odbito obliko, ki v trenutku zmede pride ravno prav. Verjemite, pri Barbapapajevih zmede nikoli ne zmanjka. V risanki vsak družinski član prinese nekaj svojega. Nekdo rad bere, nekdo obožuje naravo, nekdo ustvarja, nekdo raziskuje, nekdo pa preprosto poskrbi, da je dan bolj pisan. Skupaj se lotevajo vsakdanjih in malo manj vsakdanjih izzivov, pri tem pa otrokom pokažejo, da je drugačnost nekaj lepega, domišljija super orodje, družina pa najboljša ekipa. Za najmlajše je to mehek, barvit in zabaven svet preobrazb. Za starše pa prijetna izbira, ker zgodbe spodbujajo ustvarjalnost, sodelovanje, sprejemanje in skrb za druge. Barbapapajevci se ne spremenijo samo zato, ker je to zabavno, spremenijo se zato, da pomagajo.

Tačke na patrulji: nobena naloga ni prevelika, noben kužek ni premajhen

Paw Patrol | 2018 | IMDb ocena: 6.1/10 | sinhronizirano v slovenščino | VOYO

Tačke na patrulji FOTO: VOYO

Tačke na patrulji prinašajo vse, kar imajo otroci radi: pogumne kužke, pametna vozila, smešne zaplete in jasen občutek, da se z ekipo da rešiti vse. Če zaslišite Riki, pokliči kužke!, potem veste, da se začenja reševanje. Riki vodi Brona, Maršala, Rokija, Robija, Zumo, Silo in druge prijatelje skozi reševanja v Zalivu zabave, na morju, v džungli, v snegu, na kmetiji in celo pri kraljevih zapletih v Hovhovburgu. Tu so noji, mucki, pirati, potopljene ladje, podvodni vulkani, metulji, tigrčki, sloni, želve in seveda župan Humdinger, ki ima pri zmešnjavah skoraj črni pas. Starši jih imajo radi, ker risanka govori o sodelovanju, pogumu, hitrem razmišljanju in pomoči drugim. Otroci jih obožujejo, ker so kužki res kul in ker ima vsak kužek svojo nalogo, svoje vozilo in neverjetno voljo: Gremo rešit dan!

Maša in medved – mala navihanka, velik medved in še večje lekcije

Masha and the Bear | 2013 | IMDb ocena: 7.2/10 | sinhronizirano v slovenščino | VOYO Vrnila se je Maša in medved, risanka za vse otroke, ki imajo v sebi vsaj malo navihane Maše, torej za skoraj vse. Maša je radovedna, glasna, pogumna in vedno pripravljena na novo idejo, pa tudi če medvedu s tem najprej povzroči glavobol, potem zmedo in na koncu še generalno pospravljanje. Medved si je želel mirno življenje v gozdu, z vrtom, čebelnjaki, ribolovom in tišino. Potem pa je v njegovo življenje prikorakala Maša. Od takrat naprej je njegov mir začetek novih dogodivščin. Skupaj se znajdeta v prisrčnih situacijah, v katerih se Mašina energija sreča z medvedovo potrpežljivostjo. Otroci ob Maši uživajo v smehu, presenečenjih in igrivi nagajivosti, starši pa v ozadju hitro prepoznajo pomembna sporočila: prijateljstvo zahteva potrpežljivost, napake se da popraviti, radovednost je dragocena, dobro srce pa vedno šteje. Maša morda včasih naredi pravo zmešnjavo, a skoraj vedno z dobrim namenom. Prav zato jo imajo otroci tako radi.

Maša in medved FOTO: VOYO

Zakaj so risanke na VOYO odlična izbira za otroke?

Ker so zabavne, barvite in polne dogajanja. Ker otrokom ponudijo junake, ki rešujejo težave brez nepotrebnega strahu. Ker spodbujajo pomoč, sodelovanje, radovednost in prijaznost. In ker staršem omogočijo, da otroku brez slabe vesti izberejo vsebino, ki ni samo glasna in pisana, ampak ima tudi srce. Živalski preiskovalci prebujajo radovednost. Dr. Panda uči prijaznosti in pomoči. Super krila odpirajo vrata v svet. Spuži Kvadratnik prinaša domišljijo in smeh. Barbapapa – Srečna družina! poudarja, da je družina največje zaledje. Tačke na patrulji dokazujejo, da je ekipa vedno močnejša od katere koli težave. Maša in medved na nadvse zabaven način otrokom ponudita ogledalo. Le kdo se vsaj včasih ne bi prepoznal v vragolijah male navihanke?

Ena platforma, veliko svetov in neskončno otroškega navdušenja

Na VOYO najmlajše čaka pester izbor risank, ki jih lahko gledajo doma, na počitnicah, med deževnim popoldnevom ali takrat, ko se dnevna soba spremeni v letališče, detektivsko pisarno, tabor, pasji reševalni center ali širne ruske gozdove. Pujsa Pepa, Čebelica Maja, Robocar Poli, Tri mucke, Viking Viki, Heidi, Smrkci, PS Masks - Pižamarji je le nekaj od številnih naslovov, ki jih za svoje malčke najdete na VOYO. Starši, pripravite prigrizke. Otroci, pripravite oči za velike pustolovščine. Na VOYO se začne risani maraton, pri katerem bo najtežje vprašanje samo eno: Katero risanko gledamo najprej?