Rocky filmi na VOYO: od prvega udarca do nepozabne legende

Prvi film Rocky je na velika platna prišel leta 1976, scenarij zanj pa je ustvaril sam Sylvester Stallone, ki je v zgodbi stopil v čevlje Rockyja Balboe – skromnega, a dobrosrčnega izterjevalca dolgov iz Philadelphie, ki mu prav boks odpre vrata do uresničitve njegove različice ameriškega sna. Film s svojo pristnostjo in toplino pokaže, kako lahko neomajna volja in srčnost premagata tudi najtežje okoliščine.
Ikonični prizor teka po stopnicah muzeja v Philadelphii je postal simbol motivacije po vsem svetu, glasbena podlaga pa še danes velja za eno najbolj prepoznavnih v zgodovini filma. Prvi film Rocky je bil nominiran za kar deset oskarjev, kar je za takrat razmeroma skromen projekt predstavljalo pravi fenomen. Na koncu je osvojil tri najprestižnejše nagrade, ki so filmsko pripoved o Rockyju Balboi dvignile med brezčasne klasike in utrdile njen status ene najbolj navdihujočih športnih zgodb vseh časov.
ROCKY 1 (Rocky), 1976 -- od 23.3. na VOYO
Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith
S sedaj že legendarnim Rockyjem je Sylvester Stallone prvič zares opozoril nase. V filmu predstavlja trdoživega boksarja Rockyja Balboo, ki se preživlja s priložnostnimi deli v revni četrti Philadelphie. Trener Mickey ga prepriča, da je spopad s šampijonom težke kategorije Apollom Creedom njegova življenjska priložnost. Začnejo se dnevi trdega in napornega treninga, dokler se Rocky in Creed ne srečata v ringu... Film je bil nominiran za deset oskarjev in tri tudi osvojil, med drugim za najboljši film in režijo.
ROCKY 2 (Rocky 2), 1979 -- od 24.3. na VOYO
Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith
Rocky Balboa je po spopadu z Apollom Creedom postal svetovni prvak težke kategorije. Mnogi ga nestrpno pričakujejo v ringu, vendar se je Rocky zaradi težke poškodbe očesa odločil, da bo prenehal z boksom. Sedaj je poročen in z ženo Adrian pričakujeta prvega otroka. Vendar družinsko življenje predstavlja velike stroške, poleg tega so Creedovi pozivi k dvoboju čedalje glasnejši in žaljivi. Ponovni spopad je neizogiben.
ROCKY 3 (Rocky 3), 1982 -- od 25.3. na VOYO
Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith
Že tri leta so minila, odkar je Rocky Balboa v ringu osvojil naziv svetovnega prvaka težke kategorije. Še vedno je zvezda in z reklamami služi veliko denarja. Na sceni se medtem pojavi Thunderlips, ki zanesljivo osvaja srca množic. Rockyju ostane samo spopad, da si pridobi stari status. Kljub opozorilom trenerja Rocky sprejme spopad, ki ga po nekaj rundah izgubi. Izgubi tudi trenerja. Po nekaj tednih dobi novega, saj ga na spopad s Thunderlipsom začne pripravljati nihče drug kot njegov nekdanji najhujši tekmec, Apollo Creed.
ROCKY 4 (Rocky 4), 1985 -- od 26.3. na VOYO
Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Dolph Lundgren
Boksarski prvak Rocky Balboa profesionalno ne boksa več. Z nasveti pomaga prijatelju Apollu Creedu, ki ga čaka obračun z arogantnim ruskim boksarjem Ivanom Dragom. Ko Apollo med dvobojem pod težo Dragovih udarcev umre, si Rocky očita njegovo smrt in priseže maščevanje. Kljub nasprotovanju žene Adrian namerava odpotovati v Rusijo in se v ringu spoprijeti z Dragom. Toda še prej Rockyja čakajo naporne priprave na tako zahteven podvig.
ROCKY 5 (Rocky 5), 1990 -- od 27.3. na VOYO
Igrajo: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone
Rocky Balboa se po dvoboju z ruskim boksarjem Ivanom Dragom kot junak vrne domov v Philadelphio. Kmalu odkrije, da je med dvobojem staknil poškodbo možganov. Izve tudi, da je zaradi računovodje ostal popolnoma brez denarja. Prisiljen je prodati svoj dom in se z družino preseliti nazaj v sosesko, kjer je živel v mladosti. Selitev je še posebej težka za Rockyjevega najstniškega sina, ki se hitro zaplete v težave. Medtem hoče Rocky zaslužiti nekaj denarja in se znajde v skušnjavi, ko mu ponudijo ogromno vsoto, če bo ponovno stopil v ring in branil naslov svetovnega prvaka.
ROCKY BALBOA (Rocky Balboa), 2006 -- od 28.3. na VOYO
Igrajo: Sylvester Stallone, Milo Ventimiglia, Antonio Tarver, Burt Young
V šestem delu priljubljene filmske serije o boksarju Rockyju spremljamo zdaj že ostarelega boksarskega veterana, ki si tri leta po ženini smrti še vedno ni opomogel. Iz depresije ga ne moreta spraviti ne njegova italijanska restavracija ne njegov sin, s katerim sta se medtem popolnoma odtujila. Ko dobi priložnost, da se v ringu pomeri z boksarskim prvakom v težki kategoriji Masonom Dixonom, Rocky ponovno dobi voljo do življenja in se začne vneto pripravljati na dvoboj.
Sylvester Stallone je ameriški igralec, scenarist in producent, ki je zaslovel predvsem po vlogah akcijskih junakov. Najbolj znan je po ustvarjanju in igranju likov Rockyja Balboe v seriji filmov Rocky ter Johna Ramba v seriji filmov Rambo. Njegova kariera se je začela v zgodnjih 70. letih, vendar je preboj doživel s filmom Rocky leta 1976, za katerega je napisal tudi scenarij in prejel nominacijo za oskarja.
Prizor, ko Rocky Balboa teče po stopnicah Filadelfijskega umetniškega muzeja (Philadelphia Museum of Art) in na vrhu proslavlja, je postal ena najbolj ikoničnih in motivacijskih scen v zgodovini filma. Simbolizira premagovanje ovir, doseganje ciljev in trijumf volje nad težavami. Ta prizor je postal tako prepoznaven, da so pred muzejem postavili tudi bronast kip Rockyja Balboe.
Apollo Creed je izmišljen lik iz filmske serije Rocky, ki ga je upodobil igralec Carl Weathers. V prvem filmu Rocky je bil nepremagljivi svetovni prvak v težki kategoriji, ki je Rockyju Balboi ponudil priložnost za boj, da bi dokazal svojo vrednost. Creed je bil predstavljen kot samozavesten, karizmatičen in izjemno spreten boksar, ki je sčasoma razvil spoštovanje do Rockyjeve vztrajnosti. Lik je postal ključen za razvoj Rockyjeve kariere in zgodbe.
