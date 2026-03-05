S katerima dekletoma bosta sanjska moška preživela noč?

Poleg zmenkov in vprašanja, kateri sanjski se bo odločil za katero dekle, je glavna tema postal zlati ključ, ki ga lahko Petar in Karlo podarita dekletu, s katerim želita preživeti noč brez kamer. Pismo, ki prispe v vilo, prinese sporočilo, da je ključ v reševanju težav, a takoj se zasliši komentar: "Mislim, da bi se moral Karlo vprašati, kdo je pravzaprav težava – on ali druga dekleta?"

Karlo dekleta odpelje na lov za skritim zakladom. "Zelo pomembno mi je videti, kako se obnašajo pri skupnih dejavnostih," pojasni. Medtem ko se med pustolovščino zabavajo, nekatere že vnaprej dvomijo: "To je po mojem recept za ustvarjanje težav, ne pa za njihovo reševanje."

Ena izmed deklet odkrito prizna: "Jaz sem mu lepo povedala: nočem te spoznati," medtem ko druga samozavestno napove: "Moj cilj je dominirati na tem zmenku."

Po uspešnem lovu Karlo sklene, da bo večer preživel na samem z dekletom, ki ga je pred kratkim zavrnilo. Za mizo si izmenjata iskrene besede. Njo zanima, ali to pomeni nov začetek, on pa jo vpraša, kaj se bo zgodilo, če razvije čustva do več deklet hkrati. "To bi bilo težko," odgovori in prizna, da je ljubosumna, ne pa posesivna. "Ničesar se nisem odločila, zdaj je vse na tebi," mu pove ter doda, da mu je znova odprla vrata – a previdno.