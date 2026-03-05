Naslovnica
S katerima dekletoma bosta sanjska moška preživela noč?

Ljubljana, 05. 03. 2026 18.44 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
E.K.
Nuša in Anastasia

Sanjska moška Petar in Karlo se soočata z izzivi izbire deklet za posebno, intimno noč. Ljubosumje, dvomi in nepričakovani preobrati oblikujejo dinamiko v vili, saj dekleta premlevajo svoje odnose in izzivajo trenutne zveze.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Poleg zmenkov in vprašanja, kateri sanjski se bo odločil za katero dekle, je glavna tema postal zlati ključ, ki ga lahko Petar in Karlo podarita dekletu, s katerim želita preživeti noč brez kamer. Pismo, ki prispe v vilo, prinese sporočilo, da je ključ v reševanju težav, a takoj se zasliši komentar: "Mislim, da bi se moral Karlo vprašati, kdo je pravzaprav težava – on ali druga dekleta?"

Karlo
Karlo
FOTO: VOYO

Karlo dekleta odpelje na lov za skritim zakladom. "Zelo pomembno mi je videti, kako se obnašajo pri skupnih dejavnostih," pojasni. Medtem ko se med pustolovščino zabavajo, nekatere že vnaprej dvomijo: "To je po mojem recept za ustvarjanje težav, ne pa za njihovo reševanje."

Ena izmed deklet odkrito prizna: "Jaz sem mu lepo povedala: nočem te spoznati," medtem ko druga samozavestno napove: "Moj cilj je dominirati na tem zmenku."

Po uspešnem lovu Karlo sklene, da bo večer preživel na samem z dekletom, ki ga je pred kratkim zavrnilo. Za mizo si izmenjata iskrene besede. Njo zanima, ali to pomeni nov začetek, on pa jo vpraša, kaj se bo zgodilo, če razvije čustva do več deklet hkrati. "To bi bilo težko," odgovori in prizna, da je ljubosumna, ne pa posesivna. "Ničesar se nisem odločila, zdaj je vse na tebi," mu pove ter doda, da mu je znova odprla vrata – a previdno.

Petar
Petar
FOTO: VOYO

Medtem Petar na drugem zmenku govori o pomenu posebnega ključa in možnosti, da z nekom preživi čas brez kamer – bodisi zato, da bi jo bolje spoznal, bodisi zato, ker z njo čuti najmočnejšo povezanost. Eni izmed deklet podari vrtnico in jo še naprej draži z zgodbo o ključu, čeprav ve, da se ga nekoliko boji.

Vrnitev z zmenkov v vilo prinese nemir. "Kako je prišlo do tega, da je povabil prav njo?" se znova sprašuje eno dekle, drugo pa trdi, da je bil flirt več kot očiten. Jeza preraste v razočaranje, nekdanje zaveznice si obrnejo hrbet. Ko se dekle vrne z zmenka, je nihče ne pričaka. "Ne bom se igrala te igre," sklene. Je to začetek novega spopada ali konec enega prijateljstva?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Romanca gre proti vrhuncu
