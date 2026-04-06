Šala, ki ni bila dobro sprejeta: Počutila sem se ponižano

Čustva med dekleti in Sanjskima moškima so vse močnejša, vse pa se zavedajo, da se oddaja bliža koncu in da bo kmalu padla pomembna odločitev. "Ne vem, ali bi lahko ostala z njim v stiku, če bi me zdaj izločil," prizna ena od deklet, medtem ko druga razmišlja o vsem, kar je doživela med šovom: "Nekatere stvari z moje strani niso bile dobre, a sem se vsakič opravičila za vse, za kar je bilo treba."

Sanjski moški Hrvaške FOTO: POP TV

Kmalu prispe pismo, ki napove zadnje zmenke pred finalom. Dekleta vedo, kako pomembni so, saj po njih sledi odločitev o finalistkah. A tisto, kar bi moralo biti romantično druženje, se spremeni v niz nenavadnih in zmedenih situacij. Ena od deklet prizna, da ji je bilo vse čudno, medtem ko druga odkrito spregovori o svojih občutkih: "Nimaš spoštovanja do mene."

Sanjski moški Hrvaške FOTO: POP TV

Napetost narašča in nekatera dekleta začnejo dvomiti o celotnem odnosu. "Kaj mi je bilo tega treba v življenju? Zaljubiti se v človeka, ki ti laže že od samega začetka!" bo skozi solze priznala ena izmed njih. Medtem ko se nekatere počutijo užaljene in zmedene, druge skušajo ohraniti mirnost in najti pozitivno plat situacije. "Odpiram se ti, ranljiva sem, svoj ego sem postavila na stran, da bi to lahko izkoristil," bo iskreno povedala ena od deklet med čustvenim pogovorom.

Sanjski moški Hrvaške FOTO: POP TV

Po nizu neprijetnih trenutkov se dekleta vrnejo v vilo, kjer poskušajo razumeti, kaj se je pravzaprav zgodilo na zmenkih. A časa za razmislek ni veliko – pred njimi je zadnja ceremonija vrtnic pred finalom. Katera si bo zagotovila mesto v finalu in kateri se bo pot v šovu končala tik pred koncem?