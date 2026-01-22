Sanjska moška Hrvaške sta pripravljena na začetek šova

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.

"Ime mi je Karlo Godec, star sem 27 let, prihajam iz Zagreba, sem preprost fant, zabaven in poln ljubezni," se je predstavil sanjski moški Karlo.

"Jaz sem Petar Rašić, prihajam iz Kragujevca v Srbiji, imam 29 let in upam, da me bo občinstvo dobro spoznalo v šovu in da bodo uživali v celotni sezoni," je o sebi povedal sanjski moški Petar.

"Pa da ne bomo preveč tratili časa, bi te rad vprašal, ali sprejmeš ta cvet?" je voditeljico Polono Jambrek vprašal sanjski Karlo, Petar pa je dodal: "Ali raje vzameš mojo rožo?"