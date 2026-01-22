Naslovnica
Sanjska moška Hrvaške sta pripravljena na začetek šova

Zagreb, 22. 01. 2026 21.09 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Polona Zoja Jambrek E.K.
Sanjska moška Hrvaške

Bili smo v Zagrebu pred premiero prvega dela nove sezone resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške. Ta v ponedeljek prihaja k nam na VOYO. Srca tekmovalk, med njimi sta tudi dve Slovenki, bosta v šovu osvajala Hrvat Karlo in Srb Petar. Kakšen vtis sta pustila na naši Poloni Zoji Jambrek, sta jo očarala?

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.

"Ime mi je Karlo Godec, star sem 27 let, prihajam iz Zagreba, sem preprost fant, zabaven in poln ljubezni," se je predstavil sanjski moški Karlo.

"Jaz sem Petar Rašić, prihajam iz Kragujevca v Srbiji, imam 29 let in upam, da me bo občinstvo dobro spoznalo v šovu in da bodo uživali v celotni sezoni," je o sebi povedal sanjski moški Petar.

"Pa da ne bomo preveč tratili časa, bi te rad vprašal, ali sprejmeš ta cvet?" je voditeljico Polono Jambrek vprašal sanjski Karlo, Petar pa je dodal: "Ali raje vzameš mojo rožo?"

