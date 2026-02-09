Naslovnica
Sanjske ženske postajajo tekmovalne: Sicer v življenju nisem tako pogumna

Zagreb, 09. 02. 2026 11.17

Avtor:
E.K.
Sanjski moški Hrvaške

Nova moč in nepričakovani zmenki spreminjajo dinamiko v vili. Medtem ko se dekleta pogajajo za dragocene minute s sanjskimi moškimi, je v zraku čutiti tekmovalni duh. Kdo bo požel romantične trenutke in kdo bo ostal brez vrtnice?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Po zadnji, šokantni ceremoniji sta dve dekleti dobili posebno moč. Prav to bo naslednje jutro glavna tema pogovorov v vili. Kdo si je kaj zaslužil in kdo ne, kdo je dvoličen, kakšen bi moral biti naslednji korak in kdo se mora bati konkurence, o vsem tem bodo razpravljale skupinice deklet.

Sanjske ženske postajajo borbene: Sicer v življenju nisem tako pogumna
Sanjske ženske postajajo borbene: Sicer v življenju nisem tako pogumna
FOTO: VOYO

Tokrat v vilo prispeta kar dve pismi! Na vrsti je dan s Karlom in Petrom, vendar v nekoliko drugačni izvedbi. Nepričakovane aktivnosti na zmenkih jima bodo nekoliko prekrižale načrte, a ko bosta dekleti zagledali svoja Sanjska moška, bo tekmovalni duh hitro prišel do izraza.

"Sicer v življenju nisem tako pogumna, kadar mi je nekdo všeč, a tukaj imamo zelo malo časa in želim izkoristiti vsako minuto, ki jo lahko preživim z njim," bo povedalo eno izmed deklet in si zagotovilo prvih pet minut z izbrancem. Bo to dobra poteza ali je vseeno nekoliko pretiravala?

Dve 'srečnici' bosta osvojili posebno nagrado, eden od sanjskih se bo izkazal kot pravi kralj romantike, večer pa bi se kljub temu lahko končal brez jasnega razpleta... Kako so potekali zmenki in ali se obetajo nove vrtnice, bo razkrila nova epizoda oddaje Sanjski moški Hrvaške.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Romantika, drama in presenečenja!
Sanjski moški Hrvaške TV ODDAJA Karlo Petar dekleta
