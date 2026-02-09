Sanjske ženske postajajo tekmovalne: Sicer v življenju nisem tako pogumna

Po zadnji, šokantni ceremoniji sta dve dekleti dobili posebno moč. Prav to bo naslednje jutro glavna tema pogovorov v vili. Kdo si je kaj zaslužil in kdo ne, kdo je dvoličen, kakšen bi moral biti naslednji korak in kdo se mora bati konkurence, o vsem tem bodo razpravljale skupinice deklet.

Tokrat v vilo prispeta kar dve pismi! Na vrsti je dan s Karlom in Petrom, vendar v nekoliko drugačni izvedbi. Nepričakovane aktivnosti na zmenkih jima bodo nekoliko prekrižale načrte, a ko bosta dekleti zagledali svoja Sanjska moška, bo tekmovalni duh hitro prišel do izraza.

"Sicer v življenju nisem tako pogumna, kadar mi je nekdo všeč, a tukaj imamo zelo malo časa in želim izkoristiti vsako minuto, ki jo lahko preživim z njim," bo povedalo eno izmed deklet in si zagotovilo prvih pet minut z izbrancem. Bo to dobra poteza ali je vseeno nekoliko pretiravala?

Dve 'srečnici' bosta osvojili posebno nagrado, eden od sanjskih se bo izkazal kot pravi kralj romantike, večer pa bi se kljub temu lahko končal brez jasnega razpleta... Kako so potekali zmenki in ali se obetajo nove vrtnice, bo razkrila nova epizoda oddaje Sanjski moški Hrvaške.