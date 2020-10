Sanjski moški čaka na vas: Dame, prijavite se!

Si želiš spoznati svojo sorodno dušo? Sanjskega moškega, ki je lep, uspešen, pameten in še romantičen? Oh, vse to smo našli v našem sanjskem moškem, za katerega se lahko boriš tudi ti.

Na POP TV odpiramo prijave za enega najbolj priljubljenih resničnostnih šovov na svetu Sanjski moški. Iščemo dekleta, ženske, dame, ki se bodo borile za njegovo naklonjenost in ljubezen. V ljubezenskem šovu bomo moškega in njegove izbranke popeljali na najbolj romantične lokacije, pripravili nepozabne zmenke in obiskali še nevidene kotičke Slovenije.

Iščemo dekleta, ženske oz. dame, ki so starejša od 18 let, zgornje omejitve pa ne postavljamo, saj je ljubezen pogosto slepa za leta. Prijavnica za sodelovnaje v oddaji je odprta za vse samske ženske, ki imajo rade aktiven način življenja, rade spoznavajo nove stvari, so vedoželjne, a hkrati nepoboljšljivo romantične. Kanček adrenalina je vedno koristen, saj vas bo naš sanjski moški popeljal tudi na adrenalinske avanture. Imate v omari najljubšo večerno obleko, ki še ni doživela svoje premiere? Prijavite se, saj romantičnih večerov ne bo manjkalo.

Resničnostni šov Sanjski moški, ki se mu v ameriški različici reče The Bachelor, ima preko Atlantika že 24 sezon. Od leta 2002, ko so predvajali prvo sezono, so posneli že več kot 250 epizod. Ameriška različica je na različnih podelitvah nagrad, kjer imajo tudi rubriko resničnostni šov, prejela deset nominacij in od tega pobrala kar devet kipcev.

