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V šov Sanjski moški Hrvaške vstopa še ena Slovenka – Kaja Casar

Zima bo kmalu postala vroča – prihaja Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški

Zima bo kmalu postala vroča – prihaja Sanjski moški Hrvaške

Sanjski Miloš o poroki: Verjetno šele, ko se bomo preselili na Mars
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Sanjski Miloš o poroki: Verjetno šele, ko se bomo preselili na Mars

Dekleta soočila Blaža: Žal nisi vzpostavil ljubosumja med nami
Sanjski moški

Dekleta soočila Blaža: Žal nisi vzpostavil ljubosumja med nami

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli
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Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli

Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?
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Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale

Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu
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Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu

Prihaja zaključno dejanje Sanjskega moškega: Blaža smo soočili s petimi dekleti Sanjski moški

Prihaja zaključno dejanje Sanjskega moškega: Blaža smo soočili s petimi dekleti

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Ana Pusovnik o nosečnosti: Otrok ni bil načrtovan, je pa zelo zaželen Domača scena

Ana Pusovnik o nosečnosti: Otrok ni bil načrtovan, je pa zelo zaželen

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Ana Pusovnik iz Sanjskega moškega v veselem pričakovanju Domača scena

Ana Pusovnik iz Sanjskega moškega v veselem pričakovanju

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Sanjski Blaž: Zdi se mi škoda, da so si dekleta med seboj vse povedala Sanjski moški

Sanjski Blaž: Zdi se mi škoda, da so si dekleta med seboj vse povedala

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Sanjska Hana: Največje presenečenje so bile Blaževe izjave Sanjski moški

Sanjska Hana: Največje presenečenje so bile Blaževe izjave

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Arijanna tik po finalu: Žalostna sem, da me ni izbral Sanjski moški

Arijanna tik po finalu: Žalostna sem, da me ni izbral

9
Blaž in Kristina še nista zaprla vrat medsebojni ljubezni Sanjski moški

Blaž in Kristina še nista zaprla vrat medsebojni ljubezni

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Komentatorji skupaj s tekmovalkami obrali finalno oddajo Sanjski moški

Komentatorji skupaj s tekmovalkami obrali finalno oddajo

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Ljubezen kratkega roka, Blaž in Kristina sta se razšla Sanjski moški

Ljubezen kratkega roka, Blaž in Kristina sta se razšla

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Sanjski Blaž poslušal srce in izbral 'nevesto' Kristino Sanjski moški

Sanjski Blaž poslušal srce in izbral 'nevesto' Kristino

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Sta imeli Hana in Lara pred finalom že spakirane kovčke? Sanjski moški

Sta imeli Hana in Lara pred finalom že spakirane kovčke?

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Pred zadnjo odločitvijo Blaž dekleti znova postavi na preizkušnjo

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