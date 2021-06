Ajla Sanjskemu moškemu: Pelji me domov

Komentatorji iz Vrtnic in vina so med spremljanjem šaha ujemanja razkrili marsikaj zanimivega o sebi. Izvedeli smo, da sta se Maruša in Luka zaljubila na prvi pogled, in sicer drug v drugega. Nuša je povedala, da je svojega prvega fanta spoznala na družbenih omrežjih: “Grozno.” Luka je povedal, da se mu za razliko od Gregorja umetne trepalnice zdijo seksi, ob čemer je Maruši ušlo: “O, fuj!” Ajla pa: “Gregor, jaz sem naravna. Pelji me domov.”