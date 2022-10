Ana Gregorič o poročnem fotografiranju: Vsi smo začutili to kemijo

"Zelo sem bila presenečena nad samoiniciativnostjo deklet. Zelo so bile sproščene že od prve minute in so imele veliko idej kako bi lahko scena potekala," je za 24ur.com povedala Ana Gregorič , ki je sanjskega Blaža in njegove tekmovalke fotografirala med snemanjem oddaje in dodala: "Najbolj sta me je navdušili Maja in Eva Luna. Obe sta odlično odigrali svoji vlogi. Pri Evi Luni mi je še posebej bila všeč njena samozavest, pri Maji pa njena umirjena a vseeno močna energija."

Ana doda, da zaradi posebnega scenarija fotografiranja nobeno dekle ni posebej izstopalo, a da se opazi, da so mlajše generacije na splošno bolj suverene pred kamero: "Vse so bile suverene, mogoče je kakšni vmes zmanjkal fokus in so so pozabile kje je kamera in kakšna navodila sem dala. Niso prav veliko poslušale, ker so takoj planile na Blaža."

Ana Gregorič je sicer priznana slovenska fotografinja, ki še posebej slovi po svojih poročnih fotografiranjih. Kako sta se ji pred objektivom zdela Kristina in Blaž? "Odlično, oba sta imela odlične stajlinge in kot par sta bila čudovita. Takoj sta se uživela v vlogo in brez premisleka izvedla moja navodila."