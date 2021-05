Ana iz Sanjskega moškega: Rada sem zapeljiva in pred objektivom

Ana Pusovnik se ne strinja z izjavami, da zaradi erotičnih fotografij ni primerna kandidatka za Sanjskega moškega. Pravi, da je erotika povsod okoli nas, navsezadnje se tudi Gregor Čeglaj rad fotografira (za njen okus) erotično in pomanjkljivo oblečen.

Ana Pusovnik je v oddaji Sanjski moški dvignila veliko prahu med igro steklenica resnice. Gregorju Čeglaju je iskreno povedala, da denar služi z erotičnimi fotografijami. A če so te za nekatere gledalce 'tabu', se drugim ne zdijo nič takega. Milica, komentatorka iz Vrtnic in vina, je denimo izjavila, da smo tudi v kampih goli. Ana: “Jaz menim, da nas erotika obdaja ... Je povsod okoli nas. Punce se oblačijo pomanjkljivo, na oglasnih panojih so dekleta oziroma modeli v erotičnem spodnjem perilu in kopalkah, ki ne zakrivajo skoraj ničesar. Na družbenih omrežjih punce razkazujejo zadnjico in postavo. Se strinjam z gospo Milico iz oddaje Vrtnice in vino, da smo tudi v kampih goli. Goli smo tudi na nudističnih plažah in v wellnesih. Jaz pravim, naj se tisti, ki mu ti všeč in je tako malo razgledan, da je zanj tabu opaziti ali pogledati golo telo, naj se obrne stran, to je to ... Ali ne bi bilo smešno, če bi bile punce, ki se ukvarjamo z modelingom, oblečene do vratu?”

icon-expand Ana: "Erotika je povsod okoli nas." FOTO: osebni arhiv

Na vprašanji, kaj jo privlači pri erotičnem fotografiranju in zakaj je sploh pričela z njim, iskreno odgovori: “To je moje delo, ki me tudi zelo veseli in ga z lahkoto opravljam že več let. Imam pač ‘dar’, da sem fotogenična. Pri tem delu je seveda glavni zaslužek. Sem pa seveda rada zapeljiva in pred objektivom. Delam točno to, kar me veseli.”

icon-expand Ana: "Pokažem točno to, kar želim in kar je v mejah okusnega." FOTO: osebni arhiv

A kar nekaj deklet, ki se borijo za srce Sanjskega moškega, meni, da zaradi tega ni primerna kandidatka zanj. Ana: “Ja, to je mnenje punc, ki ne poznajo mojega ozadja in ozadja moje platforme. Erotik je več vrst. Moja erotika je bolj mehka. Pokažem točno to, kar želim in kar je v mejah okusnega. Definitivno so moje fotografije in moj pogled na erotiko drugačni od fotografij preostalih punc, ki so na tej platformi. Glede mojih fotografij in tega, da nisem primerna kandidatka za Gregorja, me pa zanima, kaj potem one pričakujejo in kako gledajo na Gregorja, ki se tudi sam rad fotografira– za moj okus– erotično in tudi pomanjkljivo oblečen. Ali pa pri moškem to ni tabu? (smeh) Punce in vsi ostali, malo se zamislimo.”

icon-expand Ana Pusovnik FOTO: osebni arhiv

