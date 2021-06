Ana končno sama z Gregorjem, ki se ni mogel upreti poljubu

Gregor Čeglaj je bil bolj kot nad Mary Ševo navdušen nad Markom Vozljem, ki ju je presenetil na zmenku. Ana Pusovnik je na prvem zmenku v dvoje poleg vrtnice dobila še vroče poljube, brez vrtnice pa je na tokratni ceremoniji ostala Sandra Aleksić.

Sanjski moški Gregor Čeglajni vedel, s katerim dekletom gre tokrat na zmenek in kaj ga sploh čaka. Kandidatke so v prejšnji oddaji z največ glasovi za to priložnost izbrale Mary Ševo, a Gregor si je želel družbe Pie, Anje, Tjaše ali Ane. Ko je zagledal Mary, ni bil najbolj navdušen, saj se mu zdi hladna. Hkrati pa se je odločil, da ji bo dal novo priložnost, da pokaže svojo nežno plat.

icon-expand Gregor ni bil ravno navdušen, ko je zagledal Mary. FOTO: POP TV

Ko sta prispela v dvorec Zemono, je bila Mary navdušena: "Vse je tako filmsko." Nato je bil presenečen Gregor, saj je zagledal Marka Vozlja. Njegove pesmi ga spremljajo že od otroštva, všeč so mu njihova globoka sporočila, njega pa spoštuje kot človeka in pevca. Mary je povedala, da posluša Ceco, a da bi se lahko prilagodila drug drugemu. Ob koncu pesmi jo je Gregor poljubil, a je povedal tudi, da je šlo za nedolžen poljub. Mary pa se je počutila, kot da je njegovo dekle.

icon-expand Marko Vozelj je na zmenku prijetno presenetil predvsem Gregorja. FOTO: POP TV

Gregor je Mary naravnost povedal, da med komunikacijo z njo pogreša več čustev in energije, ona pa je pojasnila, da se ne more tako hitro predati in se sprostiti. Ker Sanjski moški ni čutil nobene iskrice, je z zmenka odšla brez vrtnice, a ni obupala. Mary:"Jaz nikoli ne obupam. In upam do zadnjega, da bo v meni prepoznal to, kar išče."

icon-expand Gregor je povedal, da je bil poljub nedolžen. FOTO: POP TV

Ko se je Mary vrnila z zmenka, je prišlo novo vabilo, v katerem je pisalo: "Tokrat na zmenek vabim tisto, ki misli, da je zame samoumevna, pa v resnici ni." Namenil ga je Ani, na zmenku pa jo je pričakal z dvema prijateljema, Rokom in Elvisom. Ocenila sta, da Gregor potrebuje karizmatično dekle, ki bi ga razumelo, po možnosti svetlolaso. Gregor jima je zaupal, da mu je ob Ani, ko sta se prvič srečala, postalo zelo vroče. Ko se jim je ta pridružila, je bila zaradi nepričakovane družbe presenečena, a ji je bilo v čast spoznati Gregorjeva prijatelja. Druženje so popestrili s pivom in Sekirometom, v katerem se je najbolj dokazal kdo drug kot Sanjski moški.

icon-expand Sekiromet je bila zabavna popestritev Gregorjevega zmenka z Ano. FOTO: POP TV

Rok in Elvis sta zaupala Ani, da si Gregor otroke želi že dlje časa, in sicer kar tri Čeglajčke. Sama je povedala, da bi bila lep par in da bi imela zelo lepe otroke. Dodala je še:"Kakor on mene pogleda ... Jaz mislim, da nobene druge punce ne pogleda na tak način." Gregorjevima prijateljema se je Ana zdela zelo v redu, odprta, družabna in pripravljena na družino, on pa je bil še vedno v dvomih zaradi njenih fotografij. Svetovala sta mu, naj ji da še kakšno priložnost, da bo ugotovil, ali je med njima tudi kemija. In to je tudi storil.

icon-expand Ana je občudovala Gregorja, ko je ta spretno vihtel sekire. FOTO: POP TV

Med pogovorom je Gregor hitro prešel k bistvu. Ana mu je povedala, da se je zavedala, da bodo fotografije ostale za vse večne čase. Želela pa si je, da bi jo Gregor spoznal kot osebo:"Da spozna, da bi bila res dobra mama, dobra žena, dobra partnerka, da bi bila z njim v dobrem in slabem in da je to bolj pomembno od fotografij." Omenila mu je še, da so njeni starši zelo verni, kar Gregor ni, da pa bi ga sprejeli odprtih rok, če bi bil za resno zvezo. Gregor ji je na koncu dal izziv. Na izbiro ji je dal poljub in vrtnico, odločila se je za slednje, a je na koncu popustil in sta se poljubila.

icon-expand Ana je lahko izbirala med vrtnico in poljubom, na koncu je dobila oboje. FOTO: POP TV

Ko so dekleta izvedela, da sta se Gregor in Ana poljubljala, je med njimi spet završalo. Anja se je spraševala, kaj vendar počne z njo, če so mu všeč ženske, kot je Ana. Gregor je zato na zabavi naletel na kopico kislih obrazov. Pia mu je povedala, od kod slaba volja, on pa je očital dekletom, da se mu zdijo odsotna in da ga nič ne sprašujejo. Na pogovor je odpeljal Lauro, ki mu je zaupala, da ji je težko, da pa se tolaži z mislijo, da jo na koncu temnega predora čaka on. Gregor je povedal, da se mu zdi zelo zabavna, posebna, z zelo dobro energijo in prava 'faca'. Gregor:"Imava nekaj pristnega, neko pristno prijateljstvo ... Moraš vedeti, da te bom cenil do konca življenja."

icon-expand Kisli obrazi FOTO: POP TV

Gregor je na ceremoniji vrtnice namenil Nini Radi, Pii, Nini Savnik, Lauri, Anji, Kaji in Poloni. Na koncu sta ostali Mary in Sandra, a le ena vrtnica. Sanjski moški jo je podaril Mary in Sandra se je morala posloviti. Gregorju je zaželela srečo in tudi sama je odšla srečna zaradi novih poznanstev, pa tudi novih spoznanj o sami sebi.

icon-expand Zadnjo vrtnico je dobila Mary, Sandra se je morala posloviti. FOTO: POP TV

Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.