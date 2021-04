Ana se je s težavo rešila iz nasilnega razmerja: To ni ljubezen

Ana Pusovnik je ena od 18 deklet, ki se bodo kmalu predstavile sanjskemu moškemu Gregorju Čeglaju. Po bolečih izkušnjah v preteklosti si želi prave ljubezni, iskrenosti, spoštovanja in razumevanja.

Ana Pusovnik se bo to pomlad borila za srce sanjskega moškega, 31-letnega Gregorja Čeglaja. Upamo si napovedati, da bo postavna temnolaska pritegnila njegovo pozornost, tako kot jo je na izboru Miss Earth Slovenije, kjer se je uvrstila med šest finalistk. Pravi, da ji je dogodek ostal v lepem spominu, obenem pa je pridobila izkušnje, ki ji bodo zagotovo prišle prav tudi v romantičnem šovu Sanjski moški. Ana: "Res je, da je treba vložiti dosti truda, ker pri tem tekmovanju ni dovolj, da si tam in da si ‘lepa’, ogromno je ozaveščanja glede narave, recikliranja, čiste vode in okolja. S tem tekmovanjem sem pridobila na samozavesti, osebnostno zrastla in se naučila nastopa pred kamerami in intervjuji. Kar se tega tiče, sem odnesla veliko. Seveda pa je odvisno od vsake posameznice, koliko zna to unovčiti, in mislim, da sem s tem pridobila tudi veliko moškega občinstva."

icon-expand Ana: Sprejmem izzive, ki mi pridejo nasproti, in uživam življenje. FOTO: osebni arhiv

23-letni Korošici so všeč temni moški z atletsko postavo, zato ji je bil Gregor na prvi pogled zelo všeč. Ana: "Mislim pa, da je na pogled sanjski za skoraj vsako žensko." Ana prihaja iz zelo verne družine, zato so ji bolj pomembne druge vrednote: "Prihajam iz verne družine, kar samo pomeni, da sem vzgojena z veliko pomembnimi načeli v življenju kot so ljubezen, iskrenost, spoštovanje, pogovori in razumevanje. Zaradi tega si želim moškega, ki se zaveda vseh teh vrednot. Želim si pa tudi svoje družine." Jo je pa življenje že postavilo pred težko preizkušnjo. Ana: "Bila sem v zvezi, kjer je bilo prisotno nasilje, in iz takšnih zvez se je res težko rešiti. Dokler tega ne doživiš, ne verjameš. Pri meni je bilo tako, da sem se k njemu po razhodu vrnila kar trikrat. Ampak to je tipično za takšna razmerja, kajti nasilneži so obenem tudi grozni manipulatorji."

icon-expand Ana: Ženske smo zelo močne FOTO: osebni arhiv

Dekletom, ki se znajdejo v nasilnem razmerju, polaga na srce: "Naj jih ne bo sram, in naj se nekomu zaupajo. Naj gredo čim prej stran, saj si vsaka ženska zasluži biti ljubljena, cenjena in srečna." In doda:"Nasilneža prepoznaš po tem, da ima zelo hitro izbruhe jeze in ti izbruhi se samo še stopnjujejo. Če pa že živijo s takim človekom, jim svetujem, naj najprej prepričajo sebe, da to ni ljubezen in da si zaslužijo več od tega, pa tudi če ostanejo same. Ženske smo zelo močne, in si lahko ustvarimo marsikaj, tudi iz nič." Pogumno Ano bomo to pomlad spremljali v šovu Sanjski moški. Ali bo prav ona osvojila srce Gregorja Čeglaja? Kmalu na POP TV!

icon-expand